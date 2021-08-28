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  4. Başörtülü kadını "yarasaya" benzeten müdür görevden alınacak

Başörtülü kadını "yarasaya" benzeten müdür görevden alınacak

28.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'in Belediye Başkanı Mathieu Hanotin'ın özel kalem müdürü Frederic Bonnot, başörtülü kadını "yarasaya" benzetmesi nedeniyle görevinden alınacak.

Başörtülü kadını "yarasaya" benzeten müdür görevden alınacak

Le Parisien gazetesinin haberine göre, 20 Haziran'da düzenlenen bölgesel seçimlerin ilk turunda özel kalem müdürü Bonnot'un sandıkta görev yapan başörtülü bir kadını "yarasaya" benzetmesi tepkilere neden oldu.

Belediye Başkanı Hanotin, tepkilere yanıt vererek başörtülü kadına destek verdi.

CEZASI YETERSİZ BULUNDU

Bonnot'u geçen ay 3 gün görevinden uzaklaştıran ancak Saint-Denis sakinlerinin bu cezayı yetersiz bulması ve sert tepki göstermesinin ardından belediye başkanı, Bonnot'u 31 Ağustos'tan itibaren görevinden almaya karar verdi.

Saint-Denis'de 8 Temmuz'da belediye binasının önünde başörtülü kadının hakarete maruz kaldığı olay protesto edilmiş, Bonnot'un görevinden alınması talep edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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