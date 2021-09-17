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  4. Batman’da şüpheli çanta paniği! İçinden el bombası çıktı

Batman’da şüpheli çanta paniği! İçinden el bombası çıktı

17.09.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Batman’da şüpheli çanta paniği! İçinden el bombası çıktı

Olay, saat 22.00 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta yaşandı. Sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.

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KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.

EL BOMBASI ÇIKTI

Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Batman
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