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Batman ve Mersin seçim sonuçları için itiraz edilmişti! HÜDA PAR'dan açıklama: Vekil sayımız değişmedi, oylarımız arttı

17.05.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR) açıklama geldi. atman ve Mersin'de seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucunda milletvekili sayılarının düştüğüne ilişkin haberleri yalanlayan HÜDA PAR, tam tersine bu iki ilde de oylarının arttığını açıkladı.

Batman ve Mersin seçim sonuçları için itiraz edilmişti! HÜDA PAR'dan açıklama: Vekil sayımız değişmedi, oylarımız arttı

14 Mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili itirazların yapıldığı Batman ve Mersin'de HÜDA PAR'dan seçilen iki ismin yerine; İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin adaylarının Meclis'e girdiği iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuyla ilgili HÜDA PAR cephesinden açıklama geldi.

HÜDA PAR: VEKİL SAYISI DEĞİŞMEDİ, OYLARIMIZ ARTTI

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, Batman ve Mersin'de seçim sonuçlarına ilişkin itirazların sonuçlandığı ve seçilen milletvekili sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi itirazlar sonucu partinin oy sayısının arttığı belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin sonuçların 19 Mayıs'ta ilan edileceği hatırlatılan açıklamada, kesin sonuçlar açıklandığında vekil sayısında herhangi bir değişiklik olmadığının görüleceği kaydedildi.

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"OY DEVŞİRMEK AMACIYLA..."

Açıklamada, "Görülmektedir ki malum zevat, her ne kadar ikinci tur stratejisini de algılar üzerine kurup buradan oy devşirmek amacıyla çabalamaktaysa da bu kirli stratejileri hezimetlerini daha da ağırlaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul'dan, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep'ten, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç Mersin'den, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı da Batman'dan milletvekili seçilmişti.

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(AA)

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