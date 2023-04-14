Bayram alışverişinizi uygun fiyatlarla yapın: Ünlü moda ve kozmetik markalarında indirim

Bayram öncesi alışveriş yapmak, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişinin öncelikli hedeflerinden biri. Ünlü moda ve kozmetik markaları da bu fırsatı kaçırmayarak müşterilerine cazip indirimler sunuyor. İster bir elbise, ister yeni bir ruj arayışında olun, ünlü markaların bayram öncesi indirimlerinden yararlanarak gardırobunuzu ve güzellik rutininizi yenileme fırsatını kaçırmayın. İşte detaylar!

Altınyıldız Classics'te 2. Ürüne %50 indirim

Boyner'de 2. Ürüne %50 indirim

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Lancome avantajlı setlerde %25 indirim ve çanta boyu parfüm hediye

Suud Collection'da seçili ürünlerde indirim

Manuka çantalarda kupon fırsatı

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