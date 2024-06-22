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Bayram tatilinde herkes akın etmişti! Çeşme'de orman yangını... Mahalleye doğru ilerliyor

22.06.2024 07:16
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Son dakika haberi: Tatilcilerin gözdesi olan ve özellikle bayram tatilinde vatandaşların akın akın geldiği Çeşme'deki makilik alanda yangın çıktı. Saat 03.00'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bayram tatilinde herkes akın etmişti! Çeşme'de orman yangını... Mahalleye doğru ilerliyor

Son dakika: Bayram tatilinin en çok tercih edilen yerlerinden olan Çeşme'de çıkan yangın korkuttu. İlçeye bağlı Reisdere Mahallesi yakınındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 03.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı.

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Yangını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale başlarken, kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin söndürme çalışmalarında zorlandığı öğrenildi.

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MANİSA'DA 300 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan Manisa'nın Salihli ilçesinde Dibek Dağı mevkisinde dün saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Orman yangınında şu ana ilk belirlemelere göre 300 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Rıza Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Manisa AFAD Müdürü Osman Pıhtılı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Kızılay yetkilileri de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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