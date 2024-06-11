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    4. Bayramda kilo aldıran hatalara dikkat! Etin yanlış pişirilmesi kanserojen maddeleri açığa çıkarıyor

    Bayramda kilo aldıran hatalara dikkat! Etin yanlış pişirilmesi kanserojen maddeleri açığa çıkarıyor

    11.06.2024 15:37
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    Kurban Bayramı deyince ilk akla gelenlerden biri de et yemekleri ve ikramlıklar oluyor. Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Bayramı en sağlıklı şekilde geçirmek ve kilo almamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı maddeler var. Diyetisyen Emine Ayvaz Kurban Bayramı'nda hızlı kilo alımına karşı uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

    Bayramda kilo aldıran hatalara dikkat! Etin yanlış pişirilmesi kanserojen maddeleri açığa çıkarıyor

    Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Diyetisyen Emine Ayvaz kurban bayramında et ve tatlı tüketiminin artmasıyla mide bağırsak sorunları ile birlikte kısa zamanda kilo alımının yaşanabileceğini dikkat çekti.

    Hızlı kilo alımına karşı yapılması gerekenleri anlattı;
    “Kurban Bayramının vazgeçilmezleri arasında olan kavurmalar, içine kuyruk yağı veya tereyağı eklenmeden kısık ateşte kendi yağı ile pişirilmelidir. Yoğun et tüketiminin vücutta neden olabileceği toksin etkisini azaltmak için bol miktarda C vitamininden ve antioksidanlardan zengin taze sebzeler tüketilmelidir Kurban etleri kesildikten kısa bir süre sonra meydana gelen kimyasal değişimler sebebiyle geçici süreliğine ölüm katılığı oluşur. Enzimlerde meydana gelen değişimlere bağlı olarak 1-2 gün beklettikten sonra etler yumuşar ve tüketime uygun hale gelir.

    ETLERİ MANGALDAN UZAK PİŞİRİN

    et ızgara

    Etlerimizin ateşe yakın mesafede pişirilmesi hem kanserojen öğelerin oluşumuna neden olur, hem de B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına yol açar. Bu nedenle mangal planınız var ise; etler ateşten 14-15 cm uzakta ve kömürler, köz halini aldıktan sonra pişirilmelidir. Etin hem içinin, hem de dışının iyi pişmiş olması çok önemlidir. Etin çiğ veya az pişmiş olması, kalitesini düşürür ve besin zehirlenmelerine de yol açabilir.

    ET TÜKETİMİNDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

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    Bayram süresince et tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Öğünlerde 3-4 porsiyon (90-120 gram) et tüketimi yeterli miktarlardır. Yağlı et tüketimi ile birlikte kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış yaşanabilmektedir. Bu nedenle kırmızı et tüketiminde sıklık ve miktar azaltılıp haşlama öncelikli olmak kaydıyla, fırınlama veya ızgara veya sebzelerle birlikte az yağda sote yöntemleri kullanılarak pişirilmesi gerekir.

    BUZLUKTA 6 AYA KADAR SAKLAYABİLİRSİNİZ

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    Servis sırasında et yemeklerinin yanında mutlaka mevsim salatası veya semizotu-maydanoz olmalıdır. Etler, büyük parçalar şeklinde değil kıymalık, kuşbaşılık, olarak hazırlanmalıdır. Günlük pişirilecek miktarlara bölünmeli ve buzdolabı poşetine sarılarak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda ( -18’) 6 aya kadar saklanabilir. Buzluktan çıkarılan etler çözündükten sonra 1-2 gün içerisinde tüketilmeli, tüketilmeyen etler tekrar buzdolabına kaldırılmamalıdır.

    TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT!

    ayva tatlısı

    Bayramların bir diğer vazgeçilmezi arasında tatlılar yer alır. Şerbetli tatlılar toplumumuzda daha çok tüketilmektedir ancak bu tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıların tercih edilmesi daha uygun olacaktır” diye vatandaşı uyardı.
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    Kurban Bayramı kilo almak
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