Bebeği olan her ebeveynin evinde bulunması gereken olmazsa olmazlar

Eve gelen minik bir üye tüm hayatınızı değiştirebilir. Daha doğmadan bile onun ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermeyi hayatını nasıl kolaylaştıracağınızı düşünüyorsunuz, değil mi? Ama gözünüz korkmasın. Hem bebek hem ebeveynlerin işini kat kat kolaylaştıran pek çok farklı ürün var. Gelin, o ürünlerin bazılarına göz atalım!

1. Varlığı hayat kurtarır: Lansinoh Göğüs Pompası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bebeğin gelişine kısa bir süre kaldıysa ya da ailenin yeni üyesi çoktan geldiyse Lansinoh 2'si 1 Arada Göğüs Pompası'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İster tek ister çift şekilde kullanabileceğiniz bu ürün, annelerin konforu için özel olarak tasarlanmış. Kapalı bir sisteme sahip olan pompa, sağılan sütün doğrudan biberonlara ulaşmasını sağlıyor. Farklı ayar seçenekleri sayesinde ise hızlı ya da daha yavaş sağma işlemi yapabilmeyi mümkün kılıyor. Tüm Lansinoh pompaları ile uyumlu 1 Lansinoh şişesi, 2 şişe standı, 2 çift yumuşak göğüs yastığının şık bir çanta içinde sunulduğu bu set; anneler için tüm ayrıntıları düşünmüş gibi görünüyor.

2. Her an hazırlıklı olmak gerek: Bübchen Pişik Kremi

Bebekli evlerde olmazsa olmaz ürünlerden biri de elbette pişik kremi. Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda sıkça kullanılması gereken bu ürün doğrudan cilde temas ettiğinden kalitesi son derece önemli. Bübschen Pişik Kremi, bebeğinizin hassas cildi düşünülerek bitkisel kaynaklı ve antialerjik özelliğe sahip. Papatya yağı, E, A ve D vitamini içeren Bübschen Pişik Kremi; cilt tahrişlerini, pişikleri önlüyor, cildin pH dengesini sağlıyor. Hücre yenileme özelliği sayesinde tahriş olmuş ve kızarmış ciltte yenileme sağlayarak pişiklerin giderilmesine yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak test edilen ve koruyucu madde içermeyen bu pişik kremi tam bebeğinizin cildine göre!

3. Lansinoh Süt Saklama Poşeti

Sağılan anne sütünün daha güvenli saklanmasına yardımcı olan Lansinoh süt saklama poşetleri, pratikliği ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor. Poşet; sütün havayla temasını önleyen, dökülmesini, sızdırmasını engelleyen çift kilitli bir sisteme sahip. Ayrıca sızdırmaz yan dikişleri de ekstra koruyuculuk sağlıyor. Ürünün üzerinde tarih ekleyebileceğiniz ya da not alabileceğiniz, kolay yazılabilir bir etiket de bulunuyor. Tüm Lansinoh süt sağım pompaları ile uyumlu olan bu poşetlere süt doğrudan sağılabilir. Ayrıca süt poşetinin üzerinde miktar ölçeği mevcut. Annelerin konforunu artıran bu süt saklama poşetleri, her özelliği ile son derece kullanışlı.

4. Söylemeye gerek bile yok: Bebek bezi

Bebeğiniz tuvalet alışkanlığı kazanana kadar uzunca bir süre kullanacağınız bebek bezleri onun hassas cildine uygun ve kaliteli olmalı. Tabii bebek bezi denince akla ilk olarak Prima geliyor. Prima Premium Care, ebeveynlerin rahatı ve bebeklerin sağlığı çin tüm detayları düşünmüş. Herhangi bir alerjen içermeyen ürün; ıslaklığı anında ciltten uzaklaştırıp hapsederek uzun süre kuruluk hissi sağlıyor. Bezlerin dokusu hassas ciltleri korumak için özel olarak dizayn edilmiş. Sızıntıları önleyen yapısının yanı sıra Prima bezler bebeğinizin cildinin nefes alabilmesi için taze havayı içeri, nemli havayı dışarı veren bir malzemeden üretilmiş. Ebeveynler için en büyük kolaylıklardan biri ise ıslandığında renk değiştiren ıslaklık göstergesi olmalı.

5. Banyoyu sefaya çeviren Mustela Papatya Özlü Şampuan

Bebeğinizin keyifli banyolarına eşlik edecek mis kokulu bir şampuan önerimiz var! Mustela Papatya Özlü Şampuan, hem göz yakmayan hem bebeklerin hassas ve ince saçları için uygun olan formülüyle etkili seçim. Bebeğinizin ince telli saçlarını taramanızı da kolaylaştırıyor. Bu özelliği ile de anne ve babaların gönlünü fethediyor. Yenidoğandan itibaren kullanılabilen ürün, bebekler ve hatta çocuklar için günlük kullanıma uygun. İçerisinde paraben ve fenoksietonal bulunmayan Mustela şampuan, aynı zamanda dermatolojik ve pediatrik olarak test edilmiş.

6. Pratik temizlik için Sleepy Islak Havlu

Bebeğinizin narin cildi için şüphesiz ıslak mendil de bebek bezi seçimi kadar önemli. Islak mendil tercihini doğru yapmadığınız durumda pişik ve tahrişler ortaya çıkabilir. Sleepy Yenidoğan Islak Havlu ise bebeğinizin doğduğu ilk andan itibaren kullanabileceğiniz etkili bir ürün. Saf su pamuk ve doğal bambu özleri ile üretilmiş olan ıslak havlu, pratik temizlik için ideal. Bebeğinizin hassas cildi düşünülerek katkısız pamuk lifleri kullanılarak üretilen bu ıslak havlular, alkol, paraben ve parfüm de içermiyor. Hipoalerjenik olan ıslak havlu, dermatolojik ve mikrobiyolojik olarak da test edilmiş.

7. Bir gün mutlaka gerekecek: Philips Avent Suluk

Bebeğiniz ek gıdaya geçtikten bir süre sonra damlatmayan bir suluk arayışına girebilirsiniz. O zaman hemen yardımcı olalım. Philips Avent suluk tüm özellikleri ile tam bebeğinize göre! 300 ml sıvı kapasitesine sahip bu suluk, pipeti sayesinde bebeğinizin suyu rahatça içmesini sağlıyor. Bardağın tutma yerinde bulunan kavisli ve kaydırmaz bölüm, bebeğinizin ürünü kolayca tutması için düşünülmüş. Kaydırılarak açılan kapak kısmı ise suluğun ağız kısmının temiz kalmasına yardımcı oluyor. Ürünün tüm parçalarının çıkarılabilmesi ve yıkanabilmesi, temizleme ve hijyen açısından da büyük kolaylık sağlıyor.

8. Sağlıklı ve kullanışlı Chicco NaturalFeeling Cam Biberon

Anne göğsüne yakın biçimiyle ek beslenmede bebeklere konfor sağlayan Chicco NaturalFeeling Cam Biberon, özellikle emziremeyen anneler için ideal. Biberon, özel eğimli ucu ve kadifemsi yapısı sayesinde bebeğinizin emme alışkanlıklarına doğal bir şekilde uyum gösteriyor. Ayrıca yüksek borosilikat cam yapıda olması sebebiyle biberon sıcaklık değişimine uyum sağlıyor ve hijyenik kullanım imkanı sunuyor. Yenidoğandan itibaren kullanılabilme özelliği olan Chicco Cam Biberon'un emziğinde çift anti-kolik valf bulunuyor. Bu sayede bebeğin hava yutma riski en aza inerken kolik oluşumuna karşı koruma sağlanmış oluyor.

9. Bakımsız olmaz: Chicco fırça ve tarak seti

Bebeğinizin saçları için güvenle tercih edebileceğiniz Chicco Fırça ve Tarak Seti oldukça konforlu ve pratik. Kaymaz özellikli büyük sapları tarama işlemini kolaylaştırıyor. Doğal kıllı fırça ve bebeğinizin hassas saçlarını nazikçe tarayabileceğiniz yuvarlak uçlu taraktan oluşan bu setin pembe ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor. Bebeğinizin hassas kafa derisi düşünülerek tasarlanmış olan saç fırçası seti, bebeğiniz için banyo sonrası ve bakım zamanları için vazgeçilmez.

10. Eller ayaklar da bakım ister: Bebek tırnak makası

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bebeğiniz için tasarlanan bu küçük çantanın içinde 4 farklı tırnak bakım ürünü bulunuyor. Sette yenidoğan dönemi için tasarlanmış olan 6 bebek tırnak törpüsü, yuvarlatılmış uçlu plastik saplı 1bebek tırnak makası, kaymayan tutuşu ile koruma sağlayan 1 metal bebek tırnak makası, hipoalerjenik naylon kıllara sahip tırnak fırçası yer alıyor. Ayrıca tüm bu ürünler; şeffaf pencereli, sağlam ve kullanışlı bir çanta içinde size geliyor. Evde kullanabileceğiniz çantayı seyahate giderken de rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.