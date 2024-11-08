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Bebek bezlerinde ve mamalarında Gülümseten Kasım indirimleri başladı
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Bebek bezlerinde ve mamalarında Gülümseten Kasım indirimleri başladı

07.11.2024 13:35
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Kasım ayı, bebeğinizin ihtiyaçlarına en iyi ürünleri uygun fiyatlarla alabilmek için harika bir zaman! Çünkü Gülümseten Kasım indirimleriyle en iyi markaların mamalarını ve bebek bezlerini şimdi daha cazip fiyatlarla alabilirsiniz. Bu aya özel indirimler, bebeğinin gelişimini desteklemek, cildini tahriş etmeyen bezler tercih etmek ve kaliteli besinlerle sağlıklı büyümesini isteyen tüm ebeveynler için ideal bir fırsat...

Gülümseten Kasım indirimleri kapsamındaki bebek mamalarından bebek bezlerine kadar birçok temel ürün, bebeğinizin konforunu ve sağlığını korumak için özenle seçiliyor ve en kaliteli markalardan oluşuyor. Özellikle bebek mamalarında besleyici içerikler, kolay sindirilebilir formüller ve lezzetli seçenekler sayesinde bebeğiniz hem sağlıklı gelişiyor hem de keyifle besleniyor. Bebek bezlerinde ise sızdırmazlık, yumuşaklık ve cilt dostu özellikler öne çıkıyor, bu da hem sizin hem de bebeğinizin daha rahat bir gün geçirmesine yardımcı oluyor. Daha fazlası için içeriğe göz atalım!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Kıyafetten ayakkabıya bebeğinizin ihtiyaç duyacağı indirimdeki ürünleri görmek isterseniz buraya tıklayın.

1. Uzun süre kuru ve korunaklı: Prima Aktif Bebek 1 Numara Bebek Bezi (200 Adet)

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Prima Aktif Bebek 1 Numara bebek bezi, bebeğinizin hassas cildini 12 saate kadar kuru ve rahat tutma garantisi sunuyor. Islaklığı anında emen ekstra katmanı ile gece gündüz kesintisiz bir koruma gerçekleştiriyor ve bebeğinizin huzurunu bozmadan uyumasına yardımcı oluyor. 4 kanallı özel sızıntı koruma sistemi ve çift bacak bariyerleri ile sızıntıyı önleyerek gün boyu kuruluk hissini arttırıyor. Üstelik, dermatolojik olarak test edilmiş ve paraben, lateks alerjenleri gibi zararlı maddeler içermeyen bezler, bebeğinizin cildine maksimum hassasiyetle yaklaşarak anne ve babaların içini rahatlatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sızdırmayan ve alerji yapmayan bir ürün.”

  • “Çok güzel, hiç pişik yapmadı. Aşırı memnunum, tekrar sipariş verdim.”
Ürünü İncele

Prima bebek bezinin yanında Mustela pişik kremi almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Organik ve besleyici lezzetler: Gerber Organik Pirinçli, Buğdaylı, Muzlu ve Ahududulu Bebek Atıştırmalığı (35 gr)

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Gerber Organik Bebek Atıştırmalıkları, pirinç, buğday, muz ve ahududunun lezzetli birleşimiyle bebeğinize hem sağlıklı hem de eğlenceli bir ara öğün. 10 ay ve üzeri bebekler için uygun olan bu organik atıştırmalıklar, ECOCERT organik sertifikalı içeriğiyle güvenle tüketilebiliyor. İlave şeker içermemesi sayesinde bebeğiniz sadece doğal tatları alırken zengin B1 vitamini içeriğiyle de besleyici bir alternatif. Organik bileşenlerle hazırlanan atıştırmalık, öğün aralarında bebeğinize lezzetli bir mola vermek için ideal!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sokakta, evde ya da herhangi bir ortamda ağlama ya da atıştırma krizlerinin bir numaralı kurtarıcısı.”

  • “İçeriği güzel, az gibi görünse de uzun zaman gidiyor. Bebeğim sevdi, ağızda eriyor. Dişi olmayan bebekler de yiyebilir.”
Ürünü İncele

Gerber bebek atıştırmalığının yanında silikon bebek tabağı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Doğal ve hassas dokunuş: Sleepy Natural 3 Numara Midi Bebek Bezi (252 Adet)

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Sleepy Natural bebek bezi, doğal bambu ve saf su ile dokunmuş yumuşacık yapısıyla bebeğinizin hassas cildine en nazik dokunuşu sağlıyor. Organik pamuk lifleri ve emici katmanları ile 14 saate kadar kuruluk sunarak hem bebeğinizin hem de sizin gününüzü daha rahat geçirmenize yardımcı oluyor. Ayrıca, bezin üzerindeki ıslaklık göstergesi, doluluk oranını kolayca görmenize olanak tanıyor, böylece bez değişim zamanını doğru bir şekilde planlayabilirsiniz. Sadece en saf ve doğal bileşenlerle üretilen Sleepy Natural, bebeğinizin cildine zarar vermeden ihtiyaç duyduğu korumayı veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Pof pof olan bezleri sevmiyorum. Bu ince ve esnek. İnce olmasına rağmen emiciliği ve sızdırmaması çok başarılı.”

  • “Severek kullanıyoruz. Pişik yapmadı, sızma yapmadı.”
Ürünü İncele

Sleepy bebek bezinin yanında bebek yağı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Güçlü besin desteği: SMA Optipro 2, 6-12 Ay Bebek Sütü (2x600 gr)

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SMA Optipro 2 bebek sütü, 6 ila 12 ay arasındaki bebekler için özel olarak formüle edilen bir ek gıda. Nestlé'nin anne sütü araştırmalarına dayanarak geliştirdiği OPTIPRO protein teknolojisi sayesinde bebeğinizin sağlıklı büyümesi için ideal miktar ve kalitede protein içeriyor. Ayrıca, sütteki probiyotikler, bebeğinizin sindirim sistemine de destek olarak konforlu bir beslenme deneyimi yaşatıyor. Tamamlayıcı beslenmenin bir parçası olan SMA Optipro 2, anne sütünün yerine geçmese de bebeğinizin farklı besinlerle tanışmasına kapı aralayan güvenilir bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yeğenim SMA Optipro'yu çok seviyor ve gelişiminde gözle görülür bir artış oldu.”

  • “Kızımda hiç gaz problemi oluşturmuyor. Keyifle içiyor. ”
Ürünü İncele

Bebek sütünün yanında 6 ay ve üstü bebekler için tasarlanan biberon almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Anadolu’dan gelen doğal bakım: Baby Turco Doğadan 4 Numara Maxi Bebek Bezi (82 Adet)

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Her bez değişiminde ailelerin güvenle tercih ettiği Baby Turco Doğadan bebek bezi, Anadolu’nun eşsiz doğal kaynaklarını bebeğinizin cildine taşıyor. Çukurova’nın saf pamuğu ile ekstra kuruluk sağlarken Ege’nin zeytin bahçelerinden gelen doğal zeytinyağıyla bebeğinizin cildini yumuşacık tutuyor ve hassas bakım yapıyor. Doğal içeriği ve güvenilir yapısıyla dikkat çeken Baby Turco bebek bezi, bebeğinizin cildini tahriş etmeden gün boyu konfor sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hep bunu kullanıyorum. Diğer markalar taşırma yapıyor, Baby Turco bize en uyanı.”

  • “Daha önce eski seriyi kullanıyorduk ve memnunduk. Şimdi denemek için Doğadan serisini aldık ve gerçekten hem eski serisinden hem de kullandığımız diğer birçok bebek bezinden çok çok daha kaliteli.”
Ürünü İncele

Baby Turco bebek bezinin yanında bebek ıslak mendili almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Küçük midelere organik destek: HiPP Organik Sebzeli ve Tavuklu Pirinç Bebek Maması (6x125 gr)

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Bebeğinizin sağlıklı büyümesi için özenle hazırlanan HiPP mama, alerjen madde, tuz, gluten, kıvam artırıcı, süt ve renklendirici içermiyor. İçeriğinde kullanılan tüm sebzeler ve yumuşak tavuk eti, sindirimi kolay olacak şekilde buharda pişiriliyor. Bebeğinizin yaşına uygun olarak et miktarları da ideal seviyede ayarlanan ve vakumla kapatılan mamalar, katkı ve koruyucu madde içermeden tazeliğini son kullanma tarihine kadar koruyor. Ayrıca, organik tarım ve hayvancılık ürünü olan bu kavanoz mamaları hormonsuz ve katkısız; bu da her kaşıkta güvenle beslenme demek!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bebeğim tadını seviyor, dışarıda olduğumuzda bu mamayı tercih ediyorum. Başarılı.”

  • “Severek yiyor bebeğim. Her zaman kullanıyorum.”
Ürünü İncele

HiPP bebek mamasının yanında bebek mama kaşığı seti almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Bebeğinizin hareket özgürlüğü için: Molfix Junior 5 Beden 3D Bebek Bezi (100 Adet)

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Bebeklerin hassas ciltlerine özel olarak tasarlanan Molfix'in 3D bebek bezi, esnek yan bantlarıyla bebeğinizin göbeğine en iyi şekilde uyum sağlarken hareket özgürlüğünü de artırıyor. Çift katlı sızdırmaz yan bariyerleri sayesinde yanlardan sızdırmayı minimuma indiriyor. Aloe vera ve papatya özlü yapısıyla bebeğinizin cildine ekstra bakım veriyor; aloe vera nemlendirirken papatya da yatıştırıcı etkisiyle rahatlatıyor. BPA, latex ve paraben içermeyen hipoalerjenik bezin sahip olduğu ıslaklık göstergesiyle de bezin ne zaman değiştirileceğini anlamak artık çok daha basit.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Sızdırma ve pişik yapmıyor.”

  • “22 aylık bebeğim için aldım. Konforlu ve rahat.”
Ürünü İncele

Molfix bebek bezinin yanında bebek bakım kremi almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Küçük kaşiflere güvenli beslenme: Aptamil 4, 1 Yaş ve Üstü Çocuk Devam Sütü (900 gr)

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Bir yaş ve üstü çocuklar için özel olarak geliştirilen Aptamil 4, anne sütü ile beslenemeyen bebeklerin ihtiyacına yönelik harika bir destek. Anne sütü yetersiz kaldığında ya da doktor önerisiyle kullanılan devam sütü, bebeğinizin gelişiminde ona güvenli ve besleyici bir katkı oluyor. Aptamil 4, doğal içeriğiyle de bebeğinizin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal bir seçenek sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok memnunum. Başka mama kullanmıyoruz.”

  • “Sürekli kullanıyorum. Son kullanım tarihi uzun süreli. Çok memnunum.”
Ürünü İncele

Aptamil devam sütünün yanında biberon ısıtıcı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Bebeğinizin cildi için vazgeçilmez: GOON Friend Cilt Dostu 7 Numara Külot Bebek Bezi (42 Adet)

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GOON Friend Külot Bez, yumuşacık esnek bel bölgesiyle bebeğinizin vücuduna tam oturuyor ve ona hareket özgürlüğü tanıyor. İncecik yapısıyla bebeğinizin rahatça hareket etmesini sağlarken dermatolojik olarak test edilen hipoalerjenik yapısı sayesinde ciltte tahriş ya da alerjiye sebep olmuyor. Sızdırmaz tasarımı ise geceleri bile huzurlu uyumasına yardımcı oluyor. Yürümeye başlayan bebekler için özel olarak tasarlanan GOON külot bez, hem sizin hem de bebeğinizin hayatını kolaylaştıracak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yumuşak, ince yapılı ve bel lastikleri esnek, rahatça açılan ve iz yapmayan bir bez. Tavsiye ederim.”

  • “Kaliteli, güzel ve sızdırma yapmıyor. Bel kısmı sıkmıyor, rahat bir yapısı var. Fiyat olarak da gayet uygun.”
Ürünü İncele

GOON bebek bezinin yanında doğal talk pudrası almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Bebeklere sağlıklı meyve desteği: Hero Baby Organik Elmalı Bebek Maması (120 gr)

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Bebeğiniz için doğal ve taze bir seçenek olan Hero Baby Organik Elmalı Bebek Maması, 4. aydan itibaren gönül rahatlığıyla bebeğinize yedirebileceğiniz bir besin. Organik bahçelerde yetişen elmalarla hazırlanan mama, EcoCert tarafından sertifikalandırılıyor ve ekstra şeker ilavesiz olarak üretiliyor. İçeriğindeki C vitamini ile bebeğinizin bağışıklığını desteklerken gluten içermemesiyle de alerjik reaksiyon riskini en aza indiriyor. Ayrıca kapakları vakumlu olduğundan son kullanma tarihine kadar tazeliğini koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Oğlumun afiyetle yediği benim de içim rahat bir şekilde verdiğim bir ek gıda.”

  • “Kızım severek yiyor. Katkısız ve güzel.”
Ürünü İncele

Hero Baby bebek mamasının yanında bebek ıslak mendili almak isterseniz buraya tıklayın.

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Bu içerik 8 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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