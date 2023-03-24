Bebeklerde egzama neden olur, nasıl geçer? Bebeklerde egzama belirtileri nelerdir?

Egzama bebeklerde, çocuklarda, yetişkinlerde her yaştan bireyde görülebilen bir cilt problemidir. Çoğunlukla ciddi bir hastalığın habercisi olmaz. Ancak tedaviye rağmen geçmeyen egzama sorunu altta yatan başka bir hastalığın göstergesi olabilir. Ebeveynlerin bebeklerinde oluşan egzama sorununu tüm önlemlere rağmen geçiremedikleri takdirde doktora danışmaları büyük bir önem taşır.

Bebeklerde egzama neden olur?

Bebeklerde çok sık görülen cilt problemleri arasında egzama da yer alır. Egzama cildi kaşındırılan bir sorun olduğu için bebeğin huzursuz olmasına yol açar. Egzamanın birden fazla türü olmasına rağmen en yaygın görüleni atopik dermatittir. Bu cilt hastalığı derinin daha da kurumasına ve daha da hassaslaşmasına sebep olur. Bebeklerde görülen egzamanın birçok nedeni olabilir.

Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için dışarıdan gelen birçok şeye karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Pek çok ebeveyn bebeğimin kolunda egzama oluştu diye endişeye düşebilir. Bebeklerde görülen egzama kaşıntıya yol açmakla birlikte müdahale edilmediği sürece tekrar etmeye devam eder. Genel olarak bebeklerde oluşan egzama nedenleri ise şu şekildedir:

Genetik yatkınlık

İçeriği doğal olmayan bebek temizleme ürünlerinin kullanılması

İçeriğinde kimyasal madde olan bebek ürünlerinin kullanılması

Bebeğin bulunduğu ortamın tozlu veya mikroplu olması

Koruyucu madde içeren bebek şampuanlarının kullanılması

Bebeklerde ayrıca gıda alerjisi olabilir. Gıda alerjisi olan bebeklerde de egzama görülme oranı oldukça fazladır. Ebeveynlerin bebeklerinde gıda alerjisi olduğunu şüphelendiklerinde bir doktora danışmaları son derece önemlidir.

Bebeklerde egzama belirtileri nelerdir?

Bebeklerde egzama belirtileri bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. 2 aylık bir bebekte görülen egzama belirtileri ile 2 yaş üzerinde olan bir bebekteki egzama belirtileri birbirinden farklıdır. Egzama çoğunlukla bebeklik döneminde başlar ve tedavi edilmediği sürece alevlenerek tekrar eder. Kronik hale gelen egzamanın tedavisi daha zor olduğundan uzmanlar, egzamaya yönelik bir belirti görüldüğü takdirde kısa süre içerisinde konuyla ilgili bir doktora danışılmasını tavsiye eder. 2 yaşın altında olan bebeklerde görülen egzama belirtileri şu şekildedir:

Yanaklarda, kafa derisinde ve alın bölgesinde kızarıklık ve kabartılar

Döküntülerin olduğu yerlerde şiddetli kaşıntı

Döküntülerin içinde bulunan sıvının sızmadan evvel kabarcık oluşturması

2 yaş ve daha üstü olan bebeklerde görülen en yaygın egzama belirtileri ise şu şekildedir:

Kafa derisinde ve yüz bölgesinde kızarıklık ve kabartılar

Diz ve dirseklerde döküntülerin oluşması

Boyun bölgesi, el ve ayak bilekleri, bacak ve kalça bölgesinde görülen döküntüler

Egzamanın oluştuğu bölgelerde şiddetli kaşıntının olması

Ayrıca bebeklerde görülen egzama sorunu onların huzursuz olmasına ve uyku problemi yaşamasına neden olur.

Bebeklerde egzama nasıl olur?

Bebek yanaklarında egzama oluşabileceği gibi yüzde de oluşabilir. Bebeklerde yanaklarda egzama oluşmasına neden olan birçok etken vardır. Bu etkenler ortadan kalktığında egzama problemi de çözülür. Egzama sorunu kaşıntılı bir rahatsızlık olduğundan müdahale edilmesi gerekir. Bebeklerde görülen egzama çoğunlukla kendini kızarıklıkla birlikte döküntü şeklinde gösterir. Bu durum cildin daha pullu ve kuru olmasına yol açar.

Bebeklerde egzamanın oluşmasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörler başta olmak üzere; kullanılan bakım ürünleri, temizlik ürünleri gibi faktörler neden olabilir. Bebeklerde özellikle kimyasal madde içeren bebek ürünlerinin kullanılmaması gerekir. Bu ürünler hassas olan bebek cildinin daha fazla kurumasına ve alerjik reaksiyon göstermesine sebep olur.

Bebeklerde egzamaya ne iyi gelir?

Egzama, bebeklerde çok sık görülen bir cilt sorunudur. Bebeklerde egzamanın kesin ve net bir tedavisi yoktur. Tedavi yöntemleri çoğunlukla bebeğin kızarıklık ve kaşıntısını geçirmeye yönelik uygulanır. Bebeklerde egzama tedavisi bebeğin yaşına göre farklılık gösterir. Uzmanlar, ebeveynlerin başkalarının önerisi üzerine bebeklerinde ilaç kullanmaması konusunda uyarır.

Her ilaç veya krem her bebeğe iyi gelmeyebilir. Bu yüzden doktor onayı alarak bebeklerde ilaç veya krem kullanılması tavsiye edilir. Uzmanlar egzaması olan bebeklere çoğunlukla kortizon içeren krem ya da merhem verir. Ancak bu tür ürünlerin doğru dozajda kullanılması çok önemlidir. Dozaj aşımı bebeğin cildinin daha da kötü olmasına neden olabilir. Doktorların önerdiği şekilde bu ürünlerin kullanılması gerekir.

Bebeklerde egzama nasıl geçer?

Bebeklerde görülen egzamanın hafif mi yoksa şiddetli mi olduğu çok önemlidir. Bunun için mutlaka bir doktora danışılması önerilir. Eğer hafif seyreden bir egzama sorunuysa doğal yöntemler uygulanabilir. Egzamada asıl problem şiddetli kaşıntı hissidir. Kaşıntı hissini en aza indirmek için egzamanın oluştuğu bölgelere soğuk su uygulaması yapılabilir.

Bebeğin cildinin yatışması için ılık bir banyo yaptırılabilir. Ancak bebekleri yıkarken kimyasal madde içeren ürünlerin kullanılmaması son derece önemlidir. Bu ürünler egzaması olan bebeğin bu sorununu daha da fazla nüksedebilir. Bebekler için özel olarak üretilen ve egzama problemine iyi gelen doğal yağlar kullanılabilir. Her şeyde olduğu gibi bu doğal yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir doktor onayı alınması gerekir.

Bebeklerin yüzündeki egzama nasıl geçer?

Bebeklerde egzama sorununa çok sık rastlanır. Egzama kaşıntılı bir cilt problemi olduğundan bebeklerin uykusuz kalmasına da yol açar. Kaşıntı özellikle geceleri daha sık olur. Bebeklerde egzama vücudun birçok farklı bölgesinde gelişebilir. Yüzde oluşan egzama için önerilen yöntemlerden biri ılık suyla yıkamaktır. Bebeklerin yıkandıktan sonra ıslak kalmaması son derece önemlidir. Bu yüzden banyonun hemen ardından kurulanmaları gerekir. Ayrıca bebeklerde egzama cildin daha fazla kurumasına neden olur. Banyodan sonra doktorların uygun gördüğü nemlendiricilerin kullanılması önemlidir.

Bebeklerde egzama ne zaman geçer?

Bebeklerde egzama problemi mutlaka tedavi edilmedi gereken bir sorundur. Egzama çoğunlukla yeni doğan döneminden itibaren oluşabilir. Doktorlar bebeklerde görülen egzama hastalığının 5 yaşına kadar sürme ihtimali olduğu ve 5 yaşından sonra geçebileceğini belirtir. Ancak 5 yaşından sonra da egzamanın tekrarlama riski bulunur. Hafif seyreden egzama hastalığı daha kısa sürede geçebilir. Fakat şiddetli kaşıntıya neden olan ve bu kaşıntı sonucu enfekte olan bölgelerin geçmesi daha uzun sürebilir. Bebeklerde görülen egzama için ebeveynlerin alanında uzman bir doktora danışması büyük önem taşır.

