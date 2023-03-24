Bebeklerde isilik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bebeklerde isilik kremi nasıl kullanılır, yüzdeki isiliğe ne iyi gelir?

İsilik küçükten büyüğe herkes görülebilen bir cilt rahatsızlığıdır. İsilik genellikle sıcaklığın artmasıyla birlikte kendini gösterir. Özellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda daha sık görülür. Yetişkinlerde görüldüğü kadar bebeklerde de görülebilen bir cilt sorunudur. Bebekleri çok huzursuz eden bir durum olduğu için ebeveynlerin bu konuda dikkat etmesi ve önlem alması büyük önem arz eder.

Bebeklerde isilik belirtileri nelerdir?

Bebeklerde isilik çok sık görülen cilt hastalıklarından biridir. Özellikle yenidoğan bebeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Yenidoğan bebeklerin ciltleri çok hassastır. Dolayısıyla her türlü cilt hastalığa karşı savunmasızdır. Miliaira olarak da tabir edilen isilik, özellikle sıcak yaz aylarında ortaya çıkan bir hastalıktır. Sıcak havalarda ter gözenekleri çok daha çabuk tıkanır ve bu tıkanma sonucu cilt üzerinde kırmızı veya pembe tonlarda kabartılar meydana gelir. Bu kabartılar aşırı kaşınmaya sebep olur. Aşırı kaşınma da başka cilt hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlar. Bebeklerde görülen isilik de bebeğe rahatsızlık ve huzursuzluk veren bir durumdur. Bebeklerde görülen en yaygın isilik belirtileri şu şekildedir:

Cilt üzerinde oluşan kırmızı veya pembe renklerinde içi sıvı dolu küçük kabarıklıkların görülmesi

Rahatsız edici kaşıntı

İğne batma hissi

Ciltte oluşan kabarıklıkların yumru gibi görülmesi

Parlak kırmızı renkte iltihaplı yaraların oluşması

Cilt üzerinde hassasiyet

Cilt üzerinde acı hissi

Yukarıda yer alan belirtilere yüksek ateş, şiddetli ağrı gibi problemlerde ekleniyorsa vakit kaybetmeden bebeğin doktora götürülmesi büyük önem taşır. İsilik, basit tedavi yöntemleriyle geçen bir cilt hastalığıdır. Ancak bu belirtilere ek başka belirtiler de görüldüğünde bir çocuk doktoruna danışılması tavsiye edilir.

Bebeklerde isilik nasıl geçer?

Bebeklerde görülen isilik bazen hafif bazen daha sıkıntılı olabilir. Pek çok ebeveyn bebeğimin yüzünde isilik şeklinde kızarıklık var yorumunu yapar. Yüzde görülen her kızarıklık isilik olmayabilir. Bebeklerde isiliğin görüldüğü yerler yetişkin bireylerden farklıdır. Yetişkin bireylerde genellikle boyun altında, göğüs kısmında, göbekte veya kollarda görülür. Ayrıca iç çamaşırının temas ettiği yerlerde de görülme sıklığı vardır. Bebeklerde ise daha çok popo kısmında ve kasık bölgesinde görülür. Ancak bu bölgeler dışında bebeklerde yüzde isilik de görülebilir. Bununlar birlikte koltuk altı, boyun kısmı, göğüs bölgesi veya dirsek içi bölgesinde de görülme durumu mevcuttur. İsilik, terleme sonucu ter gözeneklerinin tıkanması sonucu oluşur. Terlemeye neden olan unsurlar ortadan kalktığında isilik problemi de geçer.

Bebeklerde isiliğe ne iyi gelir?

Yaz ayının bazı zamanlarında hava sıcaklığında çok fazla artış gözlemlenir. Bu sıcaklık ister istemez terlemeye neden olur. Bebeklerde terleme sonucu isilik meydana gelir. Bebeklerde isilik es geçilmemesi gereken bir cilt problemidir. Tedavi edilmediği sürece bebeğin huzursuz olmasına sebep olur. Çocuk doktorları, bebeklerdeki isilik sorununa çözüm için cildi sıkmayacak pamuklu ve ince giysilerin giydirilmesini önerir. Ayrıca bebeğin bulunduğu ortamın serin tutulması önemlidir. Belirli aralıklarla bebekleri ılık suyla yıkamak da iyi gelir. İsilik önlenmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden ebeveynlerin bu konuda çok dikkatli olması büyük önem taşır.

Yeni doğan bebeklerde isilik nasıl geçer?

İsilik, yeni doğan bebeklerde çok sık rastlanılan bir cilt sorunudur. Bebeklerde popoda isilik en yaygın görülen bölgedir. Yeni doğan bebeklerde görülme sıklığının fazla olmasının sebebi ter kanallarının tam anlamıyla gelişmemesinden kaynaklıdır. Gelişimini henüz tamamlamamış olan ter kanalları daha çabuk tıkanır ve bu da bebekte isilik oluşumuna neden olur. Cilt serinletildiği zaman isilik problemi de zamanla kaybolur. Yeni doğan bebeklerde isilik probleminin geçmesi için yapılması gerekenler şu şekildedir:

Bebeğin bulunduğu ortamın serin olması

Kıyafetlerin kalın ve dar olmaması

Her gün ılık su ile banyo yaptırılması

Bebek yağı, pudra gibi ürünlerin kullanılmaması

Alt bezinin sık sık değiştirilmesi

Bebek terlediğinde terinin pamuklu bir havlu yardımıyla silinmesi

Bebeğin yüzündeki isiliğe ne iyi gelir?

Bebeklerde isilik çoğunlukla boyun, koltuk altı, göğüs, baş, popo, dirsek içi gibi bölgelerde görülse de yüzde de görülebilir. Yüz bölgesi de terlemenin en yoğun yaşandığı bölgelerden biridir. Yüzde oluşan isilik bebeğin kaşınmasına ve huzursuz olmasına yol açar. Bunu önlemek için bebeğin yüzünün belirli aralıklarla ılık suyla yıkanması ve bebeğin serin bir ortamda tutulması gerekir.

Bebeklerde bebek yağı veya yağlı merhemler çok sık kullanılır. Ancak bu ürünler ter gözeneklerinin çabuk tıkanmasına neden olur. Bu sebepten dolayı isiliği olan bebeklerde bu tür ürünlerin kullanılmaması tavsiye edilir. Bebeklerin serin bir ortamda bulundurulması da önemlidir. Ayrıca klima, vantilatör gibi serinleten cihazlar kullanılırken bu cihazların direkt bebeğin üstüne gelmemesine dikkat edilmesi gerekir.

Tuzlu su isiliğe iyi gelir mi?

Pek çok çocuk doktoru, tuzlu su yani deniz suyunun isilik problemine çözüm olduğunu belirtir. İsilik özellikle yaz aylarında ortaya çıka bir cilt problemidir. Bebeklerde de oldukça sık görülen bir durumdur. Ebeveynlerin eğer fırsatları varsa isilik olan bebeklerini denize sokmaları önerilir. Deniz suyu tuzlu olduğundan isiliği geçirmenin yanı sıra pişik problemi sorununu da ortadan kaldırır.

İsilik kremi nasıl kullanılır?

İsilik tedavisinde kullanılan pek çok krem vardır. Bebeklerde görülen isilik çoğunlukla birkaç basit önlem alınarak kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda önlem alınmasına rağmen isilik sorunu devam edebilir. İsilik sorununun belirtileri arasında yer alan kaşıntı veya yanma hissi devam ederse, bu durum bir enfeksiyonun varlığını işaret edebilir. Ebeveynlere bebeklerindeki isilik şikâyetlerinin arttığını fark ettikleri anda doktora gitmeleri önerilir. Doktor bebekte oluşan isiliğin türüne göre cildi serinleten krem veya losyon verebilir. Bu krem veya losyonun doktorun tavsiye ettiği şekilde kullanılması gerekir. Bu ürünler bebekteki isilik problemini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olur.

