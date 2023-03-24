Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir, neden olur? Reflü olan bebek nasıl emzirilir, bebeklerde mide reflüsü tedavisi nasıldır?

Her yaştan insanın başına gelen mide rahatsızlıklarından biri reflü hastalığıdır. Mide içeriğinin geri kaçması olarak ifade edilen reflü, yetişkin bireylerin dışında çocuklarda ve bebeklerde de sıkça görülen bir hastalıktır. Özellikle bebeklerde görülen reflü mutlaka takip edilmesi ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bebeklerde reflüye sebep olan pek çok neden mevcuttur. Bu nedenler bulunduğunda reflü problemi de ortadan kalkacaktır.

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Sindirim sistemi içerisinde ağız aracılığıyla alınan gıdalar önce yemek borusuna gider. Sonra da mideye geçiş sağlar. Ağız yoluyla alınan yemek yutulduğunda özofagus sfinkteri denilen kas açılır. Bebeklerde bu kas tam gelişmediği için reflü hastalığının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu kas ağız yoluyla alınan besinlerin önce yemek borusuna ardında da mideye geçişini sağlar. Bu kaslar tam işlevini yerine getiremediğinde mide içeriği yani yenilen besinler yemek borusuna geri gelir.

Reflü, özellikle yenidoğan bebeklerde çok sık görülür. Yeni doğan reflü belirtileri, 1 yaşına kadar hafif bir şekilde seyredebilir. Dikkate alınmayan ve müdahale edilmeyen reflü, bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden ebeveynlerin bebeklerde gizli reflü belirtilerini de çok iyi bilmeleri gerekir. Anne ve babaların bu belirtileri baz alarak bebeklerinde herhangi bir sorun gördüklerinde doktora danışması büyük önem taşır. Ayrıca reflü olan bebeğin beslenmesine de çok özen gösterilmesi gerekir. Bebeklerde reflü belirtileri ise genel olarak şu şekildedir:

Kusma

Tükürme

Beslenme bozuklukları

Uyku bozuklukları

Karın ağrısı

Sık sık gaz çıkarma

Bebeğin beslenme sonrasında vücutlarını kasarak kendini geriye doğru itmesi

Mamayı reddetme

Ağlama

Kilo kaybı

Mide bulantısı

Huzursuzluk

Öğürme

Öksürme

Yukarıda yer alan bu belirtiler, bebeklerde reflü hastalığının en yaygın belirtileri arasındadır. Bebeklerde reflü sorunu 12 aylığa kadar sessiz bir şekilde devam edebilir. 4 aylık bebekte reflü belirtileri arasında en sık rastlanılanı sütü boğazına kaçırma ve öğürme isteğidir. Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarının sık sık yaşanması da reflü belirtileri arasında yer alır.

Bebeklerde reflü neden olur?

Bebeklerde reflü hastalığı çok sık görülen bir hastalık türüdür. Özellikle dünyaya yeni gözünü açmış yenidoğan bebeklerde daha sık görülür. Bunun ana nedeni bebeklerdeki yemek borusu ve mide arasındaki kas yapısının tam olarak gelişmemesidir. Bu yüzden de ağız yoluyla alınan süt veya gıdalar yemek borusuna geri kaçar, ardından da kusma sorunu ortaya çıkar. Bu kusma sorunu çok sık tekrar ettiğinde ebeveynlerin bir doktora danışması son derece önemlidir. Bebeklerde reflüye sebep olan pek çok etken mevcuttur. Bebeklerde reflü hastalığına neden olan etkenler şu şekildedir:

Yemek borusu ile mide arasında görev yapan kasların yeterince gelişmemiş olması

Emzirdikten sonra bebeğin hemen yatırılması

Sık sık yatar pozisyonda kalması

Emzirildikten veya beslenildikten sonra gazının çıkarılmaması

Beslenirken aşırı hava yutması

Yalnızca sıvı gıdalarda beslenilmesi

Bebeklerde reflü nasıl anlaşılır?

Bebeklerde reflü hastalığına işaret eden pek çok belirti görülebilir. Ancak bu hastalık bazen hiçbir belirti vermeden sinsice de ilerleyebilir. Bu yüzden ebeveynlerin bebeklerini yakından takip etmesi büyük önem taşır. Bebeklerde reflü hastalığının olup olmadığı beslenme esnasında veya sonrasında verdiği tepkiler izlenerek anlaşılabilir. Eğer bebekte ani solunum durması görülüyorsa, huzursuz tavırlar sergiliyorsa, beslenme sonrası ağlıyorsa, verilen süt veya gıdalar sık sık boğazına kaçıyorsa, öğürüyorsa, beslenmesine rağmen kilo alamıyorsa, diş çürükleri meydana geliyorsa, sık sık üst solunum yolu hastalıklarına yakalanıyorsa reflü hastalığından şüphelenilebilir. Bu belirtiler gerekli önlemler alınmasına rağmen devam ettiği takdirde vakit kaybetmeden doktora danışılması büyük önem taşır.

Bebeklerde reflü nasıl geçer?

Bebeklerde reflü hastalığı bazen hafif bazen ağır seyredebilir. Özellikle üç aylık bebeklerde daha sık görülen reflü, bazı durumlarda kendiliğinden geçer. Bebeklerin en az 6 aylık olana kadar anne sütüyle beslenmesi gerekir. Bebek reflüsü bitkisel çözüm olarak bazı yöntemler mevcuttur. Ancak bu yöntemlerin 6 aylıktan küçük olan bebeklere uygulanmaması son derece önemlidir. Bebeklerin altı aylık olana kadar anne sütü ve bebeklere özel olarak üretilen gıdalarda beslenmesi gerekir. Altı aydan büyük olup reflü sorunu olan bebeklerde reflü bitkisel tedavi yöntemi için öncelikli olarak doktor onayı alınması tavsiye edilir. Doktor onayı almadan uygulanan tedavi yöntemleri yarardan çok zarar getirebilir.

Yeni doğan bebeklerde reflü nasıl geçer?

Reflü hastalığı yeni doğan bebeklerde çok yaygın görülen bir hastalıktır. Ebeveynler reflü konusunda alacakları önlemlerle bebeklerindeki bu hastalığın geçmesine yardımcı olabilir. Bebeklerde görülen çoğu reflü sorunu zaman içerisinde müdahaleye gerek duyulmadan geçer. Bebeklerde yemek borusu ile mide arasındaki iletimi sağlayan kas yapısı çok zayıftır. Bu kas yapısı zaman içerisinde gelişmeye başlar ve reflü sorunu da kendiliğinden ortadan kalkar.

Reflü olan bebek nasıl emzirilir?

Reflü hastalığı olan bebeklerin beslenme şeklinin doğru bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Pek çok doktor, reflüsü olan bebeklerin az miktarda ve sık sık emzirilmesi gerektiğini belirtir. Ayrıca beslenme sonrası bebeğin gazının çıkarılması gerekir. Gazı çıkarılmayan bebeklerde gaz sıkışıklığı meydana geldiği için reflü sorunu da ortaya çıkar. Bebeklerin beslenme esnasında yatar pozisyonda değil dik pozisyonda olması gerekir. Özellikle emziren annelerin kendi yedikleri içtikleri şeylere de dikkat etmesi önemlidir.

Reflüsü olan bebek nasıl beslenmeli?

Reflüsü olan bebeklerin beslenme düzeninin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bebeğin huzurlu ve rahat bir ortamda beslenilmesi, onun stres yaşamaması adına son derece önemlidir. Stres, reflü hastalığını tetikleyen en önemli sebeplerden biridir. Reflüsü olan bebeğin yatar pozisyonda beslenilmesi doğru değildir. Dik pozisyonda beslenilmesi ve beslenme sonrası mutlaka gazının çıkarılması gerekir. Bebeğin yaşam tarzında yapılacak basit değişimlerle reflünün önüne geçilebilir.

Bebeklerde reflü hastalığına iyi gelen birçok besin bulunur. "Bebeklerde reflüye ne iyi gelir?" sorusu için özellikle anne sütü önerilir. Özellikle anne sütü ile beslenen bebeklerde reflü hastalığı daha az görülür. Bazı beslenme zamanlarında anne sütüne kıvam arttırıcı keçiboynuzu lifleri eklenebilir. Bu karışım bebeğe verilerek reflü riski azaltılabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi doktor onayı almadan bu tür ek gıdaların verilmesi önerilmez. Doktora danışarak verilmesi tavsiye edilir.

Bebeklerde mide reflüsü tedavisi nasıldır?

Doktorlara göre reflü tedavisinde en önemli kriter beslenmenin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Bebeklerin beslenme esnasında hava yutmaması, dik pozisyonda beslenilmesi, sık ama küçük miktarlarda beslenilmesi oldukça önemlidir. Bu önlemler alındığında ekstra bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan reflü hastalığı geçer. Ancak bazı durumlarda çocuk doktorları, ekstra tanı yöntemlerine başvurmak isteyebilir. Özellikle alınan tüm yöntemlere rağmen reflü hastalığı devam ediyorsa altında yatan başka bir sebep olabilir. Bebeklerde mide reflüsü tedavisi için doktorun tavsiyelerine uyulması ve beslenme düzenine dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Bebeklerde reflü ne zaman geçer?

Bebeklerde görülen reflü hastalığı çoğu zaman hiçbir şey yapmadan kendiliğinden geçer. Bebeklerde boğaz reflüsüne çok sık rastlanılır. Bebeklerde boğaz reflüsü belirtileri arasında yenilen besinlerin yemek borusuna geri gelmesi, bebeğin yemeyi istememesi, hırıltılı öksürük, çok sık öğürme, huzursuzluk, kilo kaybı gibi belirtiler yer alır. Reflü hastalığının tam olarak ne zaman geçeceği bebekten bebeğe göre farklılık gösterebilir. Genellikle 1 yaşına kadar devam eden reflü hastalığı, 1 yaşından sonra görülmez. 1 yaşından sonra hala reflü sorunu devam ediyorsa başka bu durum başka bir sağlık sorununu habercisi olabilir. Böyle bir durumda ebeveynlerin vakit kaybetmeden doktora danışması gerekir.



