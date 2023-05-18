Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer? Bebekleri neden hıçkırık tutar?

Göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kas, diyafram kası olarak tanımlanır. Bazı durumlarda bu kas üzerinde aniden kasılmalar yaşanır. Bu kasılma sonucunda hıçkırık olayı ortaya çıkar. Bu durum bebeklerde yaşandığında anneler biraz panik yapabilir. Doktorlar ise hıçkırığın endişeye sebep olacak bir durum olmadığını ifade eder. Ancak hıçkırıkla birlikte başka durumlar yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir doktora danışılması büyük önem taşır.

Bebeklerde hıçkırık neden olur?

Hıçkırık diyafram kasının aniden ve istemsizce kasılması olarak bilinir. Bebeklerde hıçkırık olayı daha fazla yaşanır. Bu yüzden birçok ebeveyn bebeklerinde hıçkırık tuttuğunda endişe edebilir. Uzmanlar bebeklerdeki hıçkırık durumumun geçici olduğunu belirtir. Ancak uzun süren hıçkırıklar solunum sistemini etkileyebilir ve bu durum sonucunda da bebek rahat nefes alamayabilir. Ayrıca hıçkırıkla birlikte kusma gibi durumlar yaşandığında mutlaka uzman bir doktora danışılması tavsiye edilir. Bebeklerde hıçkırık durumuna çok sık rastlanıldığı gibi daha anne karnındayken de hıçkırık durumu yaşanabilir. Özellikle hamileliğin altıncı ayından sonra anne adayının karnında minik spazmlar olabilir. Bu minik ve küçük spazmlar bebeğin anne karnındayken hıçkırdığına işaret eder. Hıçkırık durumu istemsizce ortaya çıktığı için anne ve babalar bu durum karşısında korkabilir. Bebeklerde hıçkırığa sebep olan faktörler ise genel olarak şunlardır:

Bebeğin bulunduğu alandaki sıcak derecesinin aniden değişmesi

Annenin yediği veya içtiği şeyler

Bebeğe normalden fazla yiyecek yedirilmesi

Anneyi emerken fazla hava yutması

Biberonla beslenirken fazla hava yutması

Bebeklerde oluşan gazın çıkarılamaması

Midenin hızlı büyümesi ve genişlemesi

Bebeğin aniden heyecanlanması

Bebekleri neden hıçkırık tutar?

Bebeklerde hıçkırık durumu en sık yaşanan durumlardan biridir. Bebeğin çok yemek yemesi, hızlı bir şekilde doyması, gazının tam olarak çıkarılamaması, besin tüketirken hava yutması gibi etkenler bebeklerde hıçkırığa sebep olabilir. Bebeklerde akciğerler gelişmeye başladıktan sonra hıçkırık durumuna çok sık rastlanır. Uzmanlara göre bebeklerde hıçkırık olayının yedi dakikaya kadar sürmesi normal kabul edilir. Ancak daha uzun süren hıçkırıklarda önlem amaçlı bir doktora danışılması önerilir.

Hıçkırığa sebep olan etkenler bazen basit olabileceği gibi altında yatan bir hastalığın habercisi de olabilir. Eğer bebek hıçkırma halinde nefes almada zorluk çekiyorsa vakit kaybetmeden alanında uzmanlaşmış bir doktora gidilmesi büyük önem taşır. Hıçkırık olayı çoğunlukla geçici ve bebekleri rahatsız etmeyecek bir durumdur. Ancak bu hıçkırık bazen reflü gibi bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Hıçkırıkla birlikte öksürme, tükürme gibi eylemlerde söz konusu olduğunda reflü hastalığından şüphelenilir. Bu durumda doktora danışmakta fayda vardır. Reflü yalnızca yetişkinlerde değil bebek ve çocuklarda da çok sık görülen bir durumdur. Erken dönemde fark edilip tedavi edilmesi bebeğin sağlığı açısından büyük önem arz eder.

Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Bebeklerde görülen hıçkırık çoğu zaman önemsiz olarak kabul edilir. Ancak hıçkırıkla birlikte kusma, nefes alamama gibi sorunlar eklendiğinde ciddiye alınması gereken bir durumdur. Bu durum karşısında vakit kaybetmeden doktora danışılması son derece önemlidir. Bebeklerde normal kabul edilen hıçkırığın geçirilmesinde birkaç basit yönteme başvurulur. Öncelikli olarak ebeveynlerin bebeklerinde yaşanan hıçkırık olayının ne kadar sürdüğünü takip etmesi gerekir. Dört dakika ile yedi dakikaya kadar süren hıçkırıklar uzmanlar tarafından normal kabul edilir. Ancak daha uzun süren hıçkırık durumu bebeği huysuzlaştırabilir. Bu yüzden anne ve babaların bu durumu yakından gözlemlemesi ve doktorlarını bilgilendirmesi önemlidir. Bebeklerde hıçkırığı geçirecek yöntemlerden bazıları ise şunlardır:

Beslenme sırasında veya beslenme sonrasında hıçkırık ortaya çıkıyorsa bebeğin beslenme duruşunu değiştirmek

Bebeği besledikten sonra gazını çıkarmak

Bebeği beslerken heyecanlanmasını önlemek

Bebeği yedirdikten sonra bir süre dik pozisyonda tutmak

Bebeği beslerken mümkün olduğunca sabit tutmak

Bebeği hıçkırık tutunca emzirmek

Bebeğe bir kaşık kadar süt verilerek yutkunmasını sağlamak

Bebeği besledikten sonra sırtını sıvazlamak

Bebeğe hıçkırma sırasında yumuşak hareketlerle masaj uygulamak

Bebeklerde hıçkırık doyduğunu mu gösterir?

Bebeklerde hıçkırık durumu çok fazla yaşanan bir durum olarak karşımıza çıkar. Bebeklerde hıçkırık genellikle onun doyduğuna işaret olarak kabul edilir. Çünkü bebeklerde sindirim sistemiyle birlikte akciğer ve kalp gelişmeye başlar. Sindirim sisteminin gelişmesiyle mide de büyür. Bebeklerde beslenme sonrası görülen hıçkırık çoğunlukla bebeğin doyduğu manasını taşır. Bu durum çocuklarda yetişkinlerde aynıdır. Çocuklar veya yetişkinler yemek yedikten sonra doydukları içi diyafram kasları aniden kasılabilir ve bu durum sonucunda onlarda da hıçkırık görülebilir.

Özellikle fazla yemek yendiğinde gerek bebeklerde gerekse yetişkinlerde hıçkırık olayı çok sık yaşanır. Ancak bebeklerde görülen hıçkırığın ne kadar sürdüğü önemli bir konudur. Çok uzun süren hıçkırıklarda her duruma karşı bir doktora danışılması tavsiye edilir. Hıçkırığa sebep olan etken reflü ya da başka bir hastalık olabilir.

Yeni doğan bebeklerde hıçkırık olur mu?

Yeni doğan bebeklerde hıçkırık durumuna çok fazla rastlanır. Özellikle yeni doğan bebeklerde emzirme sonrası hıçkırık çok sık görülür. Bunun ana sebebi bebeğin yediği mamayı sindirmeye başlamasıdır. Sindirim sistemi harekete geçtiğinde diyafram kasları uyarılır ve uyarılma neticesinde de istemsiz olarak hıçkırık ortaya çıkar. Yeni doğan bebeklerde hıçkırık yaklaşık bir yaşına kadar devam edebilir. Bebeklerin genel olarak beslenirken heyecanlanmaması büyük önem taşır. Heyecanlanan bebeklerde diyafram kasları aniden kasılabilir ve hıçkırık görülebilir.

Besleme bittikten sonra gaz çıkarılması gerekir. Gazı çıkarılmamış bebeklerde de hıçkırıkla birlikte huysuzlanma yaşanabilir. Yeni doğan bebeklere hıçkırık anında herhangi bir besinin verilmesi önerilmez. Zira verilen besinler bebeklerde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden doktor onayı alınmadan herhangi bir müdahale yapılmaması büyük önem taşır.