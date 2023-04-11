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  4. 'Bedava konut' vaadi çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'a Kılıçdaroğlu'nun o sözleri soruldu: "Hep vaat, hep vaat; sırtında küfe yok"

'Bedava konut' vaadi çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'a Kılıçdaroğlu'nun o sözleri soruldu: "Hep vaat, hep vaat; sırtında küfe yok"

11.04.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri durumunda depremde konutları yıkılan depremzedeler için yapılacak konutların bedava teslim edileceği vaadinde bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine ilişkin konuşurken İzmir ve Elazığ depremlerini anımsatarak "Yapamayacakları vaatleri vermekte çok profesyonel şekilde hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'Bedava konut' vaadi çok konuşulmuştu! Bakan Kurum'a Kılıçdaroğlu'nun o sözleri soruldu: "Hep vaat, hep vaat; sırtında küfe yok"

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklamak üzere 40 bin kişinin davet edildiği organizasyonun düzenlendiği Ankara Arena'da Bakan Kurum, CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde milletvekili adaylığı duyurulan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun 'depremzedelere bedava konut' vaadine tepki gösterdi.

"SİZİN ELİNİZDEN TUTAN MI VARDI? TALİMAT VERSEYDİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun vaadi hatırlatılarak "Siz niye konutları bedava yapmıyorsunuz?" sorusuna karşılık Bakan Kurum şu yanıtı verdi:

"Biz de aynısını sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir milletvekili. İzmir'deki depremde Kılıçdaroğlu belediyeye diyebilirdi ki "Ey Tunç Soyer sen de depremzedeler için konut yapıp bedava teslim et." Elazığ'da 100 bin kentsel dönüşüm konutu yapcaklarını söylediler, neden yapmadılar? Neden kendi belediye başkanına sormuyor? Sizin elinizden tutan mı vardı? Talimat verseydiniz. Deseydiniz ki 'Biz depremzede kardeşlerimize 10 bin konutu bedava yapıp vereceğiz.' 1 tane yapamazlar. Yapamayacakları vaatleri vermekte çok profesyonel şekilde hareket ediyorlar. Hep vaat, hep vaat; sırtında küfe yok."

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA KONUT VAADİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremden sonra ziyaret ettiği Hatay'da yaptığı bir açıklamada "Bütün vatandaşlarıma sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız" demişti.

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deprem Murat Kurum

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