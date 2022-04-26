Belinizi olduğundan çok daha ince gösterecek elbise önerileri

Daha kadınsı hissetmenin altın kurallarından biri kıvrımlı ve ince bele sahip olmak. Beliniz ince değilse de üzülmeyin çünkü belinizi daha ince göstermenin birçok yolu var. Pantolon ve etek tercihinde bulunurken yüksek belli modelleri seçmek, her zaman V yakalı kıyafetleri tercih etmek, renk geçişlerinden faydalanarak dikkati başka yerlere dağıtmak, dikey çizgili elbiseler tercih etmek, kemer detayına yer vermek, tek renk giyinmek veya bel korselerinden faydalanmak gibi hayat kurtaran tüyolardan mutlaka faydalanın! Belinizi daha ince göstermenizi sağlayacak kıyafetleri sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Hayat kurtaran: LORENA Kuşak Detaylı Elbise

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Her mevsim kullanıma uygun olan LORENA Kuşak Detaylı Elbise, dikey çizgileri sayesinde hayat kurtaran parçalardan biri. Dolabınızda mutlaka bulunması gereken elbise, dikine çizgilerin verdiği etkiyle belinizi ve vücudunuzu olduğundan daha ince gösteriyor. Diz altı boyundaki elbise, pamuklu koton kumaşı sayesinde asla rahatsız etmiyor. Bele oturan kuşak detayı ise belinizi ön plana çıkaran detaylardan bir diğeri. Gömlek elbisenin sahip olduğu kesim onu daha rahat ve çekici hâle getiriyor. Tasarımı ve modeli ile kullanışlı olan elbiseyi; günlük hayatta, plajda, arkadaş buluşmalarında, ofiste, toplantıda ve partide yani kısacası her yerde kullanabilirsiniz.

2. Kemer detayıyla beli ince gösteren: SARI BUTİK Krep Kumaş Pantolon

Likralı kumaşıyla vücudunuzu sararak ince gösteren pantolon, kumaş kalitesiyle de dolabınızın en sevilen parçalarından biri olmaya aday. Bisküvi rengi pantolon; yüksek belli kesimi ve tokalı kemer detayı sayesinde belinizi sıkarak olduğundan daha ince gösteriyor. Krep kumaşı ile âdeta vücudunuzdan akıp giden kumaş pantolon, yaz kış kullanılabilecek kurtarıcı parçalardan. İş yerinde, toplantılarda, arkadaş buluşmalarında, özel davetlerde veya günlük hayatta kullanabileceğiniz geniş paçalı pantolon, topuklu ayakkabılar ile kombin yapıldığında daha şık hâle bürünüyor. Ürünün modelini beğenip farklı renklerine sahip olmak isteyenler için tam 7 renk seçeneği bulunuyor.

3. Ekstra yüksek belli kesimiyle dikkat çeken: Koton Slouchy Jean

Buz mavisi jean, yaz kış kullanılabilen parçalardan bir diğeri. Ekstra yüksek bel kesimi ve bele oturan pensli modeli sayesinde belinizi olduğundan daha ince gösteren pantolon, crop tişört ile kombin yapıldığında günümüz modasını yansıtıyor. Bacak kısmında bulunan eskitilmiş yırtık detayı ile özgür ruhunuzu yansıtabileceğiniz jean, gençlerin ve genç ruhluların günlük hayatta sıklıkla tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Paçaları dar olan pantolonun bacak kısımları ise şalvar görünümü kazandırmak için bol kesimde tasarlanmış. Belinizi ince göstermek ve özgür ruhunuzu yansıtmak istiyorsanız Koton Slouchy Jean tam size göre!

4. Bele oturan: Koton Fırfırlı Kolsuz Kalp Yaka Elbise

Yüksek kaliteli %100 pamuk kumaş kullanılarak üretilen Koton Fırfırlı Kolsuz Kalp Yaka Elbise, günlük hayatta tercih edebileceğiniz kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Dolabınızda mutlaka bulunması gereken çiçekli elbise, bele oturan kesimi ve fırfırlı etek modeliyle belinizi olduğundan daha ince gösteriyor. Kalp yaka kesimi ve omuz detayları sayesinde boynu uzatan ve daha zarif gösteren elbise, günlük hayatta çekici görünmek için en doğru tercih! 2022 yaz trendini yansıtan modeliyle modayı takip edenlerin dikkatini çeken elbise, spor ayakkabılar ve sandaletler ile kombin yapıldığında harika görünüme kavuşuyor.

5. Yüksek bel modeliyle beli ince gösteren: TRENDYOLMİLLA Denim Etek

Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olan TRENDYOLMİLLA Denim Etek, yüksek bel kesimiyle belinizi olduğundan daha ince ve zarif gösteriyor. %100 pamuk dokuma kumaşı sayesinde yaz aylarında terletmeyen etek, her zaman giymek isteyeceğiniz kurtarıcı parçalardan biri olmaya aday. Ön kısımlarında bulunan cep ve düğme detayları ile günümüz modasına uyum sağlayan kot etek, mini etek sevenlerin tercihi! 36 ila 42 beden aralığına sahip kadınların tercih edebileceği etek tek omuzlu ya da ince ip askılı crop bluz ile kombin yapıldığında harika görünüme kavuşuyor.

6. Klasik modeliyle modası geçmeyen: Butikburuc Kruvaze Yaka Kemerli Elbise

Likralı kumaştan üretilen elbise, mükemmel hissetmenizi sağlarken her bedene uyum gösteriyor. Tüm mevsimlerde tercih edebileceğiniz şık ürün, dolabınızın vazgeçilmez parçalarından biri hâline gelecek! Derin V yaka kruvaze kesimi ve kemerli tasarımı ile beli saran ve olduğundan daha ince gösteren elbise, özel günlerde ve günlük hayatta kullanabileceğiniz modele sahip. Bel kıvrımını ortaya çıkaran Butikburuc Kruvaze Yaka Kemerli Elbise, kruvaze kesimi sayesinde göbek bölgesinde bulunan fazlalıkları gizliyor ve daha kusursuz görünmenizi sağlıyor. Sevilen elbise modeli asla modası geçmeyecek tasarımıyla dolabınızda bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor.

7. Daha iddialı görünmek isteyenlere: Dilvin Dantelli Korse Büstiyer

Hem iç hem dış giyimde kullanılabilen Dilvin Dantelli Korse Büstiyer, iddialı tasarımıyla içinizi ısıtacak parçalar arasında yer alıyor. Üst bedeni sıkıca sarıp toparlayan büstiyer, toparlayıcı özelliği sayesinde beli ince gösteriyor. Farklı kesimiyle dikkat çeken büstiyer, yüksek belli pantolon ve etek ile kombin yapıldığında harika görünüm kazanıyor. Kare yakalı ve ince ip askılı korse büstiyerin birbirinden canlı renklere sahip 7 seçeneği bulunuyor. Belinizi ve üst bedeninizi sararak daha ince gösteren ürün, özel günlerde ve iddialı görünmek istediğiniz anlarda sizinle birlikte!

8. Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz: Koton Desenli Elbise

Fırfır eteği ve bele oturan büzgülü kemer detayı sayesinde beli daha ince gösteren Koton Desenli Elbise dolabınızın vazgeçilmezleri arasında olacak! Çekici ve iddialı tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran mini elbise; düğün, iş yemeği, yemekli davet, parti, dış mekân, doğum günü, arkadaş buluşması ve özel günlerde tercih edebileceğiniz modele sahip. Kendinden desenli tasarımıyla tarzınızı yansıtan mini elbise transparan ve fırfırlı yapısı ile göze hitap ediyor. Dore detaylarıyla daha çekici görünen elbiseyi özel günlerinizde bir an bile üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz!

9. Renk bloklarından faydalanın: TRENDYOLMİLLA Crop Bluz

Renk bloklarından faydalanarak ve dikkati renkler üzerine çekerek beli daha ince göstermek mümkün. Sarı, kırmızı, turuncu, mavi ve mor gibi canlı renk geçişleri sayesinde dikkat dağıtan crop bluz, yaz aylarında vazgeçemediğiniz parçalardan biri hâline gelecek. Yüksek belli pantolon ve etek ile kombin yapıldığında beli ince gösteren TRENDYOLMİLLA Crop Bluz, genç ruhunuzu yansıtmak için tasarlandı! Fitilli triko kumaştan üretilen kolsuz bluz, bisiklet yaka kesimiyle rahatlığından ödün vermeyenlerin tercihi. Çılgın ruhlara hitap eden renk bloklu crop bluzu incelemeden geçmeyin!

10. Pencere detaylarıyla beli ince gösteren: Koton Midi Boy Elbise

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Bu sene sokaklarda sıklıkla karşılaşacağınız pencere detaylı elbiseler, beli olduğundan daha ince gösteren kıyafetlerden bir diğeri. 2022 yaz trendleri arasında bulunan midi boy ve pencere detaylı elbiseler, vücudu saran tasarımıyla daha ince ve uzun görünmek isteyenlerin ilk tercihi. Bu senenin modası topuklu terlikler ve tek bantlı stiletto ayakkabılar ile kombin yapıldığında kusursuz görünen Koton Midi Boy Elbise, bel kıvrımını ortaya çıkarıyor. Plajda, günlük hayatta, gezmede, parti eğlencelerinde, arkadaş buluşmalarında ve davetlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz elbise şık ve canlı görünüm sağlıyor.