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  4. Beşiktaş'ta kaza! İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta kaza! İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

02.01.2024 19:29 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta, İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra duvara çarptı. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.

Beşiktaş'ta kaza! İETT otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

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Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi. Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İETT kavga beşiktaş
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