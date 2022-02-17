Bıçaklarınızı atmak yerine bileyip yeniden kullanabilmeniz için en iyi masat markaları

"Masat ne demek?" diyenler için söyleyelim. Masat, bıçak keskinliğini artırmak için kullanılan ve çelikten üretilen bir tür mutfak aleti. Tüm ev eşyalarında olduğu gibi bıçaklarda zaman içerisinde işlevselliğini kaybedebiliyor. Bu noktada yanılgıya düşüp aldığınız yepyeni bıçakları atmak yerine bıçakları yeniden mutfağınıza kazandırabilirsiniz. Masat nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız aslında yanıtı da çok basit. Kaliteli bir masat bıçak bileme işlemini kolayca halletmenize yardımcı olacak. Paslanmaz çelikten kaliteli bir ürün uzun süre kullanım için yeterli. Tüketim çılgınlığına dur demek ve bir başlangıç yapmak için bir için en iyi bıçak masatı çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. Mutfağın yeni üyesi Zwilling Knife Sharpener masat

Şef bıçaklarını, meyve bıçaklarını ve mutfakta yer alan pek çok kesici aleti zaman içinde bilemek gerekiyor. Doğru işlem için de kullanılan masatlar paslanmaz çelikten üretilmeli. Böylece ürünü işlevsel ve çok daha uzun süre kullanmak mümkün. İşte bu noktada Zwilling Knife Sharpener Masat en iyi seçimlerden biri. Bileme çeliğinde kullanılan sert krom ve yüksek karbonize maddesiyle son derece dayanıklı bu masatın tutma gövdesi de kaymaz ve dayanıklı bir plastiğe sahip. Tutma bölgesinde bulunan halka yardımıyla mutfak askılarına takabileceğiniz en iyi bıçak masatı ile bıçaklar ilk günkünden bile daha keskin olacak.

2. Ev mutfağı için uygun ürün arayanlar için

En iyi masat markası denince akla ilk gelenlerden biri olan Pirge tarafından üretilen Evler Için Ideal Oval Masat, şekli sayesinde de son derece konforlu bir kullanım sağlıyor. 20 cm boyuta sahip Pirge Oval Masat'ı kolaylıkla çekmecenizde muhafaza edebilir, dilerseniz asma halkası yardımıyla duvar ya da dolaplara da asabilirsiniz. Bıçakların yanı sıra makas gibi keskinlik gerektiren ürünlerde de güvenle kullanılabilen bu ürün, plastik tutuş gövdesiyle de bileme esnasında rahatlık sağlıyor. Bu ürünü kullanarak yemek yapmadan hemen önce bıçaklarınızı keskinleştirerek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa bu ürünü mutlaka incelemenizi tavsiye ediyoruz.

3. Bıçaklarınıza yeniden keskinlik katacak Zwilling Oval Masat

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"Masat nedir?" sorusunun en kaliteli karşılıklarından biri olabilecek Zwilling Oval Masat, 30 cm boyuta sahip. Paslanmaz çelik malzmeden üretilen bu araç ile harika yemekler yapmayı garanti altına alabilirsiniz. Mutfakta sürekli elinizin altında bulunan bıçakları ve diğer kesici aletleri bu ürünle keskinleştirebilirsiniz. Ayrıca bu ürünün en güzel özelliği plastik kısmının kolay tutuş sağlaması. Sürekli et doğramaktan ya da kalın kabuklu meyve sebze doğramaktan dolayı körelen bıçakları ilk günkü kalitesine ulaştırmak için Zwilling Masat ihtiyacınız olan tek şey. Kullanmaya başladıktan sonra "En iyi masat hangisi?" sorusunu duyacak olursanız cevabınız Zwilling olacak. Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak bu ürüne mutlaka bir göz atın.

4. Yassı bir masat tercih edenler için!

Masat konusunda uzmanlaşan Pirge, bu defa Duo Tam Yassı Masat modeliyle karşınızda! Ürün bıçakları keskinleştirmesinin yanı sıra bozulan bıçak ağızlarını da düzeltiyor. Bileme kısmında kullanılan yüksek karbonlu paslanmaz çelik sayesinde nazik hareketlerle bile bıçakları eskisinden çok daha keskin bir hale getirmek mümkün. Sert PPC plastikle kaplanmış namlu kısmı, kullanım sırasında oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Elden kayma riski olmadan rahat bir şekilde bıçak bilemek işlerinizi eskisinden çok daha basit hale getirecek. Ayrıca ürün, restoran ve cafe gibi alanlarda profesyonel kullanım için de son derece uygun bir seçenek.

5. İşlevsel ve profesyonel bir ürün

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Fischer Bilezikli Oval Masat; işlevsel ve profesyonel yapısı ile sizin için en iyi seçeneklerden bir diğeri. Yemek pişen her evde, her türlü profesyonel mutfakta mutlaka olması gereken bu masatı kolaylıkla bilezik kısmı sayesinde sürekli elinizin altında bulundurabilirsiniz. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen bu masatı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Kolay kolay yıpranmayan ve bozularak bıçaklarn ağızlarına zarar vermeyen Fischer Oval Masat'ın profesyonellerin tercihi olduğunu unutmayın. Severek ve güvenle kullanılabilecek bu ürüne siz de mutfağınızda yer verin.

6. Mutfak profesyonelleri için el yapımı büyük boy masat

Profesyonel mutfaklarda şef bıçaklarının ömrünü daha da uzatmak için sık sık masat kullanımına ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada ise paslanma çelikten üretilmiş, kaliteli ve ev tiplerine göre daha büyük olan masatlar devreye giriyor. Bu el yapımı büyük boy profesyonel masat kararma yapmayan özel bir kaplamaya sahip. Böylece sürekli kullanımlarda dahi kararmıyor, paslanmıyor. Doğru temizleme ve özenli kullanımla ürünü uzun yıllar boyunca ilk günkü işlevselliği ile kullanmak mümkün. Üstelik bu profesyonel masatı yalnızca bıçaklar için değil, satır ve hatta balta gibi aletleri de bilemek için kullanabilirsiniz. Siz de işin profesyoneliyseniz yerli üretim olan bu masata bir şans vermek isteyeceksiniz.

7. Alman çeliği kalitesine güvenebileceğiniz Solingen kanallı masat!

Her konuda olduğu gibi bıçak bileme işlemi için de Alman kalitesine güvenmelisiniz. Evinizde artık keskinliğini yitirdiği için kullanmadığınız ve bir kenara attığınız bıçakları tekrar mutfağınıza kazandırmak isterseniz birinci kalite Alman Solingen çeliğinden üretilen bu masat etkili bir alternatif. Paslanmaz çelik kısmında bulunan yassı kanalları sayesinde çok daha konforlu bir bileme işlemi sunan Solingen kanallı yassı masat ile evinizde keskin olmayan bıçak kalmayacak. Kırmızı kaplı gövdesi ve asılabilir bilezik kısmıyla dış görünüşünü çok beğenebileceğinizi düşündüğümüz bu masatı her açıdan severek kullanacaksınız.

8. "Almışken set olarak alayım" diyorsanız bu ürün tam size göre

İçerisinde 19 cm şef bıçağı, 9 cm meyve sebze bıçağı ve ev tipi masatıyla tam bir fiyat/performans ürünü olarak değerlendirebilecek Pirge Şef Başlangıç Seti'ni çok seveceksiniz. Aşçılık heyecanınızı canlandırmak için alabileceğiniz bu üründe masatın kalitesi ve kibar görünümüne de hayran kalacaksınız. Masat, setin diğer parçalarında da kullanılan yüksek karbonlu paslanmaz çeliği, hijyenik ve PP plastik enjeksiyonlu gövdesi ve tüm bunlara ek olarak konforlu tutuşa uygun sap kısmıyla işlevsellik sağlıyor. Ayrıca set içerisinde yer alan masatın buzul işlem gördüğünü ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

9. Mutfak tezgahında şık bir görünüm isteyenler için ahşap standlı set

Aynı anda hem masat hem derleyici bir ahşap standa sahip olmak istediğinizde tercih edebileceğiniz SürLaz Ahşap Bıçaklık Standı tam ihtiyacınıza göre. Bu ürünü tezgah üzerinde kullanarak mutfağınızda hoş bir dekor yaratabilirsiniz. Sürlaz Ahşap Stand Seti 1 adet masat ve 5 bıçağı saklamaya uygun ahşap bıçaklıktan oluşuyor. Daha önce çekmecelerde duran bıçaklarınız artık bu hoş görünümlü stand ile mutfak dekorasyonunun bir parçası olacak. Setin masatı ise son derece kaliteli ve işlevsel. Ürünün plastik tutma kısmı son derece ergonomik bir yapıda. Paslanmaz çelikten yapılan bu masatı evinizin mutfağında tercih edebilirisiniz.

10. Şık ve gösterişli mutfağınıza çok yakışacak, işlerinizi kolaylaştıracak!

Opinel Diamond markasının kullanıcılara sunduğu bu masat, ahşap gövdesi ve 25 cm uzunluğu ve askılığıyla en çok tercih edilen masatlar arasında. Paslanmaz çelikten üretilmiş bu Opinel Diamond Masat, bıçaklarınızı ev ortamında kolaylıkla bilemek için oldukça iyi bir seçim. Bu ürünün konforlu tutuş kısmının yanı sıra oval gövdesiyle zahmetsizce bileme işlemini gerçekleştirmek mümkün. Bulaşık makinesinde yıkanmadığında ve doğru koşullarda muhafaza edildiğinde uzun yıllar boyu mutfağınızda yer alacak bu masatı kimi zaman kullanmaya bile kıyamayacaksınız.