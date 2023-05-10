Bikini ağdacısı kadınları uyardı! Sakın bunu yapmadan ağdaya gitmeyin

Estetisyen Alexandra, sosyal medya hesabında kendisinden 'balmumu kraliçesi' olarak bahsediyor. Alexandra, yayınladığı videoda müşterilerine bikini ağdasına gelmeden önce yapmaları gerekenleri sıraladı.

MUTLAKA PEELİNG YAPIN

Güzellik uzmanı , peeling yapmamanın ağdacınız için işleri zorlaştırdığını açıklıyor.

"Bikini bölgenize düzgün bir şekilde peeling yapmadan asla gelmek istemezsiniz çünkü kuru, susuz kalmış, ölü cilde ağda yapmak ağdanın yapışmasına neden olur. Ve süper deneyimli olmayan birinin elinde bu durum çok çabuk kötüye gidebilir."

12 YILDIR ÖNERİYOR

Alexandra, tüm müşterilerine kuru bir fırça kullanmalarını söylediğini ve 12 yıldır kuru fırçalama yaptığını söylüyor. "Bu kuru bir fırça dostlarım. Yaklaşık 10, 12 yıl önce, tüm müşterilerime kesinlikle kuru bir fırça kullanarak ölü derilerini pul pul dökmelerini sağlamaya başladım."

DOĞAL KILLARI TERCİH EDİN

“Özellikle doğal kılla ilgili bir şey var. Nedense sentetik versiyon aynı şekilde çalışmıyor.” Alexandra, sentetik bir fırçanın işe yaramayacağını, kılların doğal olması gerektiğini açıkladı.

BATIKLARI DA GEÇİRİYOR

"Doğal olanı reddeden bazı müşterilerim oldu, sentetik alıyorlar, sonuç görmüyorlar. Daha sonra geçiş yapıp beni dinlediklerinde, elbette ki bir fark görmeye başlıyorlar.” Estetisyen, bunun batık tüylere de yardımcı olabileceğini söylüyor.

“Yani sadece cildinizin güzel ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda batık tüylerin önlenmesine de yardımcı olur. Ve sonra, tıkanmaya çok yatkın biriyseniz, bikini bölgesinde çok büyük gözenekleriniz varsa ve orada tıkanıklıklar varsa, bu, ondan kurtulmak için de harika."

"Müşterilerime bikini bölgesindeki cildinizle ilgili ciddi bir sorununuz yoksa bunu haftada iki veya üç kez yapabileceğinizi söylüyorum."



