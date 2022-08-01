Bilgisayarınızı hayal edemeyeceğiniz hızlara kavuşturacak Intel işlemci modelleri

İngilizce'de CPU, Türkçede Merkezi İşlem Birimi olarak bilinen bu parça bilgisayarların veri işleyen ve yazılım komutlarını gerçekleştiren bölümü olarak biliniyor. Bilgisayar teknolojisi sürekli olarak ileri giderken bilgisayarın çalıştırması gereken programlar, oynatması gereken oyunlar ve hatta internet siteleri dahi daha karmaşık ve zor bir hâle geliyor. Bu sebeple bilgisayarların donanımının düzenli şekilde yenilenmesi gerekiyor. Bilgisayarınızın hızı artık sizi tatmin etmiyorsa ilk kontrol etmeniz gereken birim işlemci olabilir. Bilgisayarınızın hızını hayallerinizin dahi ötesine taşıyabilecek Intel işlemci modellerini sizin için derledik. İşte detaylar!

1. Sınıfının en üstün işlemcilerinden biri: Intel Core i7-12700K 12. Nesil Masaüstü İşlemci

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1700 adet pin girişine sahip Intel Core i7-12700K, en iyi intel işlemci seçenekleri arasında yer alır. Intel 600 serisi yonga setine sahip olan ürün, hem 3D modelleme gibi görsel sanatçılar için hem bilgisayar oyunları üzerinde üstün performans gösterir. 3.6 GHz frekans ile çalışan ürün, Turbo Boost özelliği ile 5.0 GHz'e kadar hız artışı sağlar. LGA 1700 soketi ile uyumlu olarak çalışan cihazın üzerinde Intel UHD Graphics 770 entegre grafik işlemcisi bulunur. Bu sayede harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan bu ürünü kullanabilirsiniz.

2. Intel X-Series farkı: Intel Core i9 10940X İşlemci

Intel Core i9 10940X işlemci, en iyi Intel işlemci sıralaması 2022 listelerinin en başında yer alır. Ürün; görsel efektler, video düzeleme, fotoğraf editleme ve oyun geliştirme gibi kompleks işlemlerde tercih edilen bir tür işlemci olarak bilinir. 25 MB önbellek kapasitesi bulunan cihaz, 3.3 GHz frekans ile çalışarak tüm karmaşık işlemlerin üstesinden gelebilir. Turbo Boost özelliği ile 4.6 GHz işlem frekansına kadar performansı arttırılabilir. LGA 2066 soket yapısına sahip ürün, 2066 farklı pin ile kullanıcıları şaşırtacak seviyede işlem yapabilir.

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3. İşlemleri en hızlı şekilde bitirir: Intel Core i9-11900KF 11. Nesil Masaüstü İşlemci

En iyi Intel işlemci sıralaması 2021 listelerinde kendine yer bulan 11. nesil masaüstü işlemcisi Intel Core i9-11900KF Roket Lake-S teknolojisine sahip. Bu teknoloji ile üretilen çekirdekleri sayesinde birçok işlemciden iki kat daha hızlı çalışan ürün, en güçlü Intel işlemciler arasında yer alır. Sekiz çekirdekli olarak piyasaya sürülen cihaz, temelde 3.5 GHz işlem frekans performansı verir. Turbo özelliğinde 4.6 GHz hıza ulaşabilir. 165 W gibi yüksek bir güç tüketimine sahip ürün, harcadığı gücün karşılığını fazlasıyla kullanıcıya verir.

4. Oyuncuların gözdesi: Intel Core i9 9900KF Gaming İşlemci

Ağırlıklı olarak bilgisayar oyuncularına hitap etmesi için üretilen Intel Core i9 9900KF Gaming İşlemci, en iyi Intel işlemci seçenekleri arasında yer alır. 3.6 GHz işlem frekansı ve 16 MB önbellek ile oldukça hızlı performans sağlayan ürün, 1151 soket yapısına sahip. LGA 1151 14nm gaming işlemci teknolojisi ile üretilerek en kritik anlarda dahi oyuncuların oyundan kopmadan maksimum performans almasına yardımcı olur. Turbo Boost özelliği ile hızı 5.0 GHz'e kadar çıkarılabilen bu işlemci; fan ve VGA destekli tümleşik ekran kartı olmadan kullanıcıya ulaşır.

5. Yeni nesil işlemci: Intel Core i7-11700KF 11. Nesil Masaüstü İşlemci

125 W gibi orta bir güç ile yüksek performans sağlayan Intel Core i7-11700KF 11. Nesil Masaüstü İşlemci, Intel 500 serisi yonga seti kullanılarak üretilir. 3.6 GHz temel frekans hızı vererek tüm işlemleri hızla hallederken gerektiğinde Turbo Boost özelliği ile 4.9 GHz'e kadar hızlanabilir. 16 MB önbellek kapasitesine sahip olan ürün, hızlı ve kullanışlı yeni nesil işlemciler arasında yer alır. 11. nesil olması sayesinde son teknolojiden faydalanan cihaz, LGA1200 soket yapısına sahip. Intel en iyi işlemci sıralaması yapıldığında yeni nesil yapısı ve sahip olduğu 1200 pin ile ilk başlarda yer alır.

6. Bilgisayarınızı roket gibi uçuran işlemci: Intel Roket Lake i5 11600K

Intel en iyi işlemci sıralaması 2020 listelerinde genelde ilk başlarda yer alan Intel Roket Lake i5 11600K, 1200 pin soket tipi ile hem hızlı hem güvenilir bir ürün. Intel UHD grafikleri, 750 tümleşik ekran kartı ile kullanıcıya ulaşan cihaz; 3.9 GHz işlem frekansı sağlar. Turbo Boost özelliği ile azami 2.0 GHz frekans kazanabilir ve böylelikle 4.9 GHz'e kadar performans sunar. 12 MB önbelleği bulunan ürün, 1200 pin üretim mimarisi ve 14 nm boyutuyla kullanıcılar tarafından beğenilir.

7. Intel Core i5-10600KF ile 10. jenerasyonun gücünü keşfedin

Intel işlemci sıralaması yapıldığında bu sıralamada kendine mutlaka yer bulan Intel Core i5-10600KF, markanın 10. nesil ürünleri arasında yer alır. 12 MB önbellek ve 1200 adet pin ile hızlı işlem kapasitesi olan ürün, 4.1 GHz gibi yüksek bir temel frekansa sahip. 125 W güç tüketimi ile orta-yüksek arası bir seviyede bulunan bu işlemci, unlocked olarak kullanıcılara ulaşır. Bu sayede açık olarak kullanıcıya ulaşan bu ürüne, overlock ya da Türkçe adı ile hız aşımı yapılabilir. Böylelikle ürünün 4.1 GHz olan temel işlem frekansı arttırılabilir.

8. Uygun fiyata dokuzuncu nesil yüksek hız: Intel i3 9100F Processor Intel İşlemci

Fiyatına göre yüksek performans sağlayan Intel i3 9100F Processor Intel İşlemci, "En iyi Intel işlemci hangisi?" denildiğinde gösterilebilecek ürünlerden biri. Ürün, dokuzuncu nesil olması nedeniyle genellikle oyun oynayanlar tarafından tercih edilir. Intel markasının i3 modellerinde en güçlü seçenekler arasında yer alan cihaz, 1066 adet pin sayısı sayesinde hızlı hesaplama becerisi ile çalışır. 6 MB önbellek ve 3.6 GHz işlemci frekansına sahip olması ile birçok görevi kolaylıkla halleder. Aynı zamanda Turbo Boost özelliği ile 4.2 GHz'e kadar çalışma frekansı verebilir.

9. Üstün performanslı yeni nesil i5: Intel 12. Nesil i5 12600KF İşlemci

LGA 1700 soket yapısı ile üretilen Intel Core 12. Nesil i5 12600 KF İşlemci, 1700 adet pin sayısı ile her türlü görevin üstesinden gelir. Bilgisayarınızın performansını arttırmak için orta kademede yer alan ürünlerden biri olan işlemci, 37 GHz işlem frekansı sağlar. 20 MB gibi yüksek önbellek kapasitesine sahip olması, kullanıcılar tarafından büyük bir artı olarak kabul edilir. DDR4 RAM ile uyumlu çalışan ürün, 125 W güç tüketimi ile orta seviye işlemciler arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri sayılır.

10. Intel'in amiral gemisi: Intel Core i9-12900K 12. Nesil Masaüstü İşlemci

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Hem 12. nesil hem i9 teknolojisine sahip Intel Core i9-12900K, üstün performansı ile kullanıcıları etkileyen ürünler arasında yer alır. 20 MB cache kapasitesi bulunan ürün, temelde 3.2 GHz işlem frekansı sağlar. Turbo Boost özelliği ile 5.2 GHz'e kadar güç sağlayan cihaz, altı çekirdekli bir mimariye sahip. En iyi Intel işlemci denildiğinde parmakla gösterilebilecek ürünlerden biri olur. LGA1700 soketi ile uyum göstermesinin yanında DDR4 ve DDR5 RAM'leri 128 GB'a kadar destekleyerek bilgisayarınızı âdeta uçuşa geçirebilir.

11. Orta seviyede üstün performans arayanlar için: Intel Core i5-11400F

Intel Core i5-11400F, 2.6 GHz temel işlem frekansı ve 1200 adet pin sayısı ile dikkat çeken ürünler arasında yer alır. Orta seviyede yüksek performans arayanlar için uygun fiyatlı bir seçenek olan işlemci, aynı zamanda fan içermesi nedeniyle kullanıcılar tarafından tercih edilir. Tümleşik VGA ekran kartı bulunmayan ürün, 12 MB önbellek kapasitesi ile yüksek performans sağlar. Ürünün altı adet çekirdekten oluşması, bilgisayarınızın çok daha hızlı ve verimli şekilde işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Kalitesi ve özellikleri ile öne çıkan bu işlemciyi incelemeye ne dersiniz?

12. Bilgisayarınızı uçurmak isteyen kişiler için: Intel Core i7-12700F 12. Nesil Masaüstü İşlemci

25 MB önbellek kapasitesi ile üstün bir performans sergileyen Intel Core i7-12700F 12. Nesil Masaüstü İşlemci, 12 çekirdekli mimarisiyle işlemleri hızlı şekilde bitirme yeteneğine sahip. LGA1700 soket yapısı olduğu için 1700 adet pin ile üretilen cihaz, 12. nesil ürünler arasında yer alır. DDR ve DDR5 RAM ile 128 GB'a kadar uyumlu şekilde çalışır. Intel Driver & Support uygulaması ile Intel işlemci güncellemeleri hızlı şekilde yapılabilir ve bu sayede yonga setinden maksimum verim alınabilir. Gösterdiği üstün performansa rağmen sadece 65 W enerji tüketen ürün, bu özelliği ile enerji verimliliğine katkı sağlar.

13. Yüksek önbellek kapasitesi isteyenlere: Intel Core i9-12900F 12. Nesil Box

Intel işlemci karşılaştırma listelerinde kendine yer bulan Intel Core i9-12900F 12. Nesil Box, 12. Nesil ürünler arasında yer alır. 12 adet çekirdeği ile üstün performans sergileyen ürün, temel olarak 2.4 Ghz işlemci hızına sahip. 30 MB önbellek ile yeterli seviyede anlık işlem performansı gösterir. Kutulu olarak kullanıcıya ulaşan cihaz, bilgisayarınızın performansını anında üst seviyeye taşır. F serisi bir ürün olması nedeniyle harici bir ekran kartı kullanımını zorunlu kılan cihaz, 1700 adet pin sayısı ile beklentileri fazlasıyla karşılar.

14. Orta performansta uygun fiyat avantajı: Intel Core i5-12400F 2.5 GHz LGA1700

Orta sınıfta yer alan i5 serisine dahil Intel Core i5-12400F 2.5 GHz LGA1700, uygun fiyat avantajıyla dikkat çeken ürünler arasında bulunur. LGA1700 soket girişi olan cihaz, 1700 adet pin desteğine sahip. 12. nesil olarak adlandırılan son nesil Intel işlemci ailesine dahil olduğu için son teknolojiye sahip. 2.5 Ghz işlem frekansı ile bilgisayarınızı olduğundan çok daha hızlı bir hâle getirir. Direkt olarak yüksek performanslı işlemcilere geçecek bütçeniz yoksa değerlendirilebilecek uygun işlemciler arasında olan bu ürüne göz atmanızda fayda var.

15. Intel Core i9-11900 11. Nesil Masaüstü İşlemci ile 11. neslin eskimeyen gücü

Intel 500 serisi çip seti ile üretilen Intel Core i9-11900 11. Nesil Masaüstü İşlemci, hızlı ve performanslı yapısı ile kullanıcıları memnun eder. Temel olarak 2.5 GHz işlemci hızına sahip ürün, Turbo Boost özelliği ile istenildiğinde 5.0 GHz'e kadar frekans verebilir. LGA1200 soketlere uyumlu olarak çalışan bu işlemcide 1200 adet pin bulunur. Sekiz çekirdekli mimari ile üretilerek cihazın, işlemleri hızlı ve kolay şekilde halletmesi sağlanır. Ürün, bilgisayarına üst seviye bir hız kazandırmak isteyenlerin tercih edebileceği bir fiyat aralığında yer alır.

16. Uygun fiyata üstün performans: Intel Core i3 12100F Dört Çekirdekli İşlemci

Bilgisayarına uygun fiyata üstün performans sağlamak isteyenlerin ilk tercih edeceği serilerden olan i3 ailesine ait Intel Core i3 12100F İşlemci, dört çekirdekli mimarisi ile oldukça hızlı çalışır. Soket tipi olarak LGA1700 ile uyumlu olan ürün, 1700 gibi yüksek sayıda pin bulundurması sayesinde oldukça hızlı hesaplamalar yapabilir. 10 nm boyutunda tasarlanan işlemci, 17 MB önbellek kapasitesine sahip. Ürünün dahili olarak ekran kartı içermemesi; eksi bir durum gibi görünse de 4.30 temel frekans hızı ile cihaz, kullanıcılarını memnun eder.