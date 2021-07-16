BioNTech ve Sinovac aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı! 10 kat daha yüksek

Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergisi The Lancet ses getirecek bir araştırmayı duyurdu. Araştırmada, Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın koronavirüs aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong’da yapılan çalışmada aşıların antikor seviyeleri ölçülürken, aşılamanın etkileri incelendi. 1442 sağlık çalışanından aşılamadan önce, ikinci dozdan önce ve ikinci dozdan 21-35 gün sonra kan örnekleri alındığı ve antikorları saptamak için numuneler kullanıldığı belirtildi.

VARYANTLARA KARŞI DAHA KORUYUCU

Araştırmaya göre Hong Kong’da iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.



