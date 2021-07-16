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BioNTech ve Sinovac aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı! 10 kat daha yüksek

16.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyanın boğuştuğu bir salgın haline gelen koronavirüs uygulanan aşılarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bununla birlikte The Lancet dergisi ülkemizde de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşılarının antikor seviyelerini anlatan bir makale yayımladı. Söz konusu makalede BioNTech aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyesi Sinovac aşısı olanlara göre 10 kat daha yüksek çıktı.

BioNTech ve Sinovac aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı! 10 kat daha yüksek

Dünyanın en eski ve en çok bilinen tıp dergisi The Lancet ses getirecek bir araştırmayı duyurdu. Araştırmada, Pfizer-BioNTech’in mRNA aşısı ve Sinovac’ın koronavirüs aşısı karşılaştırıldı.

Hong Kong’da yapılan çalışmada aşıların antikor seviyeleri ölçülürken, aşılamanın etkileri incelendi. 1442 sağlık çalışanından aşılamadan önce, ikinci dozdan önce ve ikinci dozdan 21-35 gün sonra kan örnekleri alındığı ve antikorları saptamak için numuneler kullanıldığı belirtildi.

VARYANTLARA KARŞI DAHA KORUYUCU

Araştırmaya göre Hong Kong’da iki doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılan sağlık çalışanlarının, Sinovac aşısı uygulanan kişilere oranla vücuttaki antikor seviyesinin 10 kat daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar söz konusu sonuçların, mRNA aşılarının geleneksel yöntemlerle geliştirilen inaktif aşılara kıyasla Sars-CoV-2 ve varyantlarına karşı daha koruyucu olduğunu gösterdiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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aşı karşıtı değilim aşı milliyetçiside değilim aşı sömürü çarklarının bir parcasıda değilim cindeki vaka olgularıyla avrupa ve amarikadaki vaka olgularını karşılaştırmak yeterli gibi sanırım cinde son zamanlarda vaka görülmezken ne yazıkki piontegin sık kullanıldığı hatta tehditle kullandırıldığı avrupa ve amarika dalga üzerine dalga yaşamakta aşılar değil kabahatli biolejik savaş cin in huan kentinde başlaması bir tesadüf olmadığı gibi hindistanda varyant oluşmasıda tesadüf olmasa gerek delta vürüsü abd ve avrupayı ne ölçüde etkileyecek göreceğiz aşılarına göre ürettikleri vürüse karşı aşılar
Avrupa'da neden Çin aşısı yasak bizde serbest düşünüyorum acaba şu emeklileri bir an evvel maaş ödemesi yapmasakmı mantığı her şeyi para olarak görür olduk.

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