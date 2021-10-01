Bir araba parası bayılmanız gereken televizyon modelleri

Günümüzde birçok kişi evinde kullanmak için son model televizyon satın almak istiyor. Son teknoloji televizyonlar acayip fiyatlara satılabiliyor. Bazı modeller var ki onları satın almak için yüklü paralar ödemek gerekiyor. Televizyonun ülkemize yeni yeni geldiği dönemlerde "Arsayı, arabayı satıp televizyon aldık." diyen dedelerin hikayelerini duymuş olabilirsiniz. Bu modeller ise günümüzün o hikayeleri ile paralel durumda. Sahip olduğu yapay zeka teknolojisiyle, geniş ekranıyla, üstün kalite ses ve renk kalitesiyle ile bu modeller 15 bin TL'den 50 bin TL'ye uzanan, tam anlamıyla araba parası edecek cinsten!

Sony BRAVIA XR65X90J

Sony'nin bu televizyonuyla görüntü ve ses performansı tam anlamıyla zirveye ulaşıyor. Seyircilerin en rahat hissedeceği ekran ayarlarını otomatik olarak sağlayan ve görüntüyü buna göre organize eden Sony BRAVIA XR65X90J, Full Array LED teknolojisine sahip ekranıyla 4K Ultra HD görüntü kalitesi sunuyor. Sony BRAVIA XR65X90J'nın içerisinde gömülü olarak yer alan uydu alıcısı sayesinde ekstra bir receiver almanıza gerek kalmıyor. Google Smart TV özelliği ile birlikte gelen ürün, güçlü işlemcisi ve ses tanıma özelliği ile sizlere üstün bir deneyim sunmayı başarıyor.

Şık tasarımı ile kullanıcılardan üstün not almayı başaran ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

LG OLED 65CX6LA

LG 4K Ultra HD Smart OLED TV 3. Nesil α9 Akıllı İşlemcisi ile rakiplerine fark atıyor. OLED Piksel Teknolojisi ve 4K UHD çözünürlüğü ile kullanıcılarına hak ettikleri ve özlem duydukları seyir keyfini yaşatıyor. Teknoloji çağına ayak uydurarak yapay zeka desteği ile ürünlerini oluşturan LG, ses kalitesi konusunda da rakiplerine göz açtırmıyor. 2.2 Ses Sistemi ve Dolby Atmos® teknolojisi ile her ekran deneyimi sonrası "İşte bu!" dedirtiyor. webOS Smart TV Deneyimi yaşamak ve vereceğiniz paraya değer bir cihaz satın almak istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

SONY 65A8

SONY bu ürünü ile kendisini tercih eden kullanıcıların hizmetine eşsiz siyahlar, çeşit çeşit renkler ve kontrast sunarak onlara ayrıcalıklı olduklarını hissettiriyor. Televizyon teknolojisi alanında çağ atlayan Sony4K X-Reality PRO sayesinde bütün içerikleri 4K formunda seyirciye aktarıyor. Görüntü ile senkronize bir şekilde ilerleyen ses ise izleyicilere olağanüstü bir deneyim yaşatıyor. Tek parça tasarım felsefesi ile gelenekselleşmiş televizyon anlayışını yıkıyor. Güçlü işlemcisi ve kullanıcı dostu özellikleri ile üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Derinlik ve gerçekçiliği en saf hali ile deneyimlemek isterseniz bu ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

SONY 65AG9

Yeni nesil teknolojiler kullanılarak tasarlanan SONY OLED TV, ev içinde sinema deneyimini yeni ve çok farklı bir boyuta taşıyor. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda tasarlanmış bu televizyon, kaliteli görüntü için Picture Reality ve mükemmel ses kalitesi için Sound From teknolojilerinin birleşimini kullanıyor. Yeni nesil görüntü işlemcisi X1 Ultimate, renk tonlarını ve detayları en hassas şekilde analiz ediyor ve görüntüde oluşabilecek kusurları ortadan kaldırıyor. Son teknoloji fonksiyonları ile rakiplerinin önüne geçen bu cihaz, şık ve ergonomik tasarımı ile kullanıcılardan tam not almayı başarıyor.

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SONY 75XH9505

SONY'nin 75 inç, yani devasa 189 ekran televizyonu hem işlemcisi hem de ufak nüansları ile rakiplerine kıyasla farkını açıkça ortaya koyuyor. LED bölgelerinde yaptığı değişikliklerle görüntü kalitesini zirveye taşıyor ve kullanıcılar keyiflerine kaldığı yerden devam edebiliyor. X1 Ultimate Görüntü İşlemcisi ile bu muhteşem TV kullanıcılarına benzersiz bir realitenin sözünü veriyor. 4K X-Reality PRO özelliğinden sonuna kadar faydalanarak bütün içerikleri 4K’ya yükseltebilir ve seyir keyfinizde eşsiz anlar yaşayabilirsiniz.

Sony’nin son teknolojiye sahip ve kullanıcısının taleplerine özen gösteren bu ürününe buradan hemen göz atabilirsiniz.

Philips 65OLED935/12

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"Televizyonum beni tanısın, bana en iyi deneyimi sunmak için ayarlamalarını yapsın." diye düşünüyorsanız yapay zeka teknolojisine sahip Philips'in bu ürünü sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Kenarlarında bulunan LED’ler ile ekrana gelen görüntüye tepki veren ve yapay zeka teknolojisi ile gerçekçi bir görüntü sunan bu televizyon sayesinde izledikleriniz zihninizden silinmeyecek. Bowers & Wilkins’in özel hoparlör tasarımı ve Dolby Atmos ses teknolojisi ile üstün bir ses performansı sunuyor.

Kullanıcılarına evden çıkmadan sinema kalitesinde bir deneyim sunan bu ürüne buradan göz atabilirsiniz.

Sony BRAVIA KD85X85J

Sony'nin bu cazip ürünü ile milyonlarca renk kullanıcıyla buluşuyor. Yüksek kontrast özelliği sayesinde bu ürünü tercih eden müşterilere gerçekliğin kapıları açılıyor. Sinema heyecanını evde yaşamaya olanak sağlayan Dolby Atmos ve Dolby Vision teknolojisi insanı kendine hayran bırakıyor. Odanın her tarafını bir surround sesle dolduran Dolby Atmos ile muhteşem izleme deneyimi için sahneleri canlandıran Dolby Vision iyi bir partner olarak görev alıyor.

Şahane içerikler ile de eğlencenin dibine vurabileceğiniz bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler.

Sony XR-77A80J

Dünyanın ilk bilişsel zekalı televizyonu unvanı ile adını duyuran Sony XR-77A80J, görme ve işitme duyularını en gerçekçi hali ile yaşamayı arzulayan kullanıcılarına bu imkanı tanıyor. Yeni teknolojisi ile birlikte 4K Ultra HD görüntü sunan televizyon, ekrandaki her detayı hiçbir bozulmaya uğramadan en gerçek haliyle seyirciye aktarıyor. Şık tasarıma sahip olması ve kullanıcıların isteklerine göre görüntüyü şekillendirebilmesi ile seyirciden tam not almayı da başarıyor.

Sesli kontrol özelliği ile rahatınızı bozmadan istediğiniz aktiviteleri yapabileceğiniz ve yönlendirebileceğiniz bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler.

Samsung 75Q950T

Samsung'un bu televizyonu; kullanıcılara ev konforunda sinema deneyimini dibine kadar yaşatıyor. Standartlarının çok ötesinde olan bu model; üst düzey görüntü kalitesi, son model teknolojisi ve şık tasarımı ile tam puan almayı başarıyor. QLED ekranı ile mükemmel bir görüntü sunarken sinema salonlarında da tercih edilen Dolby Digital Plus teknolojisi ile ekrandaki atmosferi evinizde yaşamanıza imkan tanıyor. 75” büyüklüğündeki geniş ekranı maç seyrederken, oyun oynarken veya film izlerken anı dolu dolu yaşamanıza olanak tanıyor.

Televizyon için vereceğim parada gözüm kalmaz, diyorsanız bu ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Samsung 85QN900

Yeni teknolojinin gözde markalarından biri olan Samsung'un bu ürünü, geniş ekranı sayesinde kullanıcılarına güzel bir görüntü kalitesi sunuyor. İzleyicilerin seyir keyfi yapmasına olanak tanıyan gerçekçi renk tonları ve keskin görüntü ayarları bu ürünü vazgeçilmez kılıyor. Dahili uydu alıcısı ve uygun bağlantı noktaları televizyonunuzu çok çeşitli amaçlar için kullanmanıza yardımcı oluyor ve sizlere kapsayıcı bir hizmet sunuyor.

Evdeki rahatınızı bozmadan sinema ve oyun keyfi gibi çeşitli ekran etkinliklerini doyasıya yaşayabilmek için bu televizyonu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Ev keyfiniz hiç bozulmasın.

