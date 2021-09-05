Bir il daha duyurdu! Öğrencilere tam gün ücretsiz olacak

Uzun bir süredir koronavirüs sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül’de ulaşımın tüm öğrencilere tam gün ücretsiz olacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden “Bu sevince paha biçilmez” başlığıyla yapılan açıklamada, “Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. (AA/İHA)



