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Bir il daha duyurdu! Öğrencilere tam gün ücretsiz olacak

05.09.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde tüm öğrencilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bir il daha duyurdu! Öğrencilere tam gün ücretsiz olacak

Uzun bir süredir koronavirüs sebebiyle okullarından ayrı kalan öğrenciler yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüz yüze eğitim başladığı ilk gün 6 Eylül’de ulaşımın tüm öğrencilere tam gün ücretsiz olacağını açıkladı.

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Büyükşehir Belediyesi’nden “Bu sevince paha biçilmez” başlığıyla yapılan açıklamada, “Yüz yüze eğitimin ilk gününde tüm öğrencilerimize toplu ulaşımı tam gün ücretsiz yaptık. Yavrularımıza başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yüz yüze eğitim
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