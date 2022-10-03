Bir türlü olmuyor, olamıyor! NASA'nın üst üste fırlatamadığı Artemis için yeni tarih

29 Ağustos'ta denediler olmadı... 3 Eylül'de bir kez daha denediler, yine olmadı... Sonra 27 Eylül'de bir fırlatma imkanı daha doğdu, bu kez doğa, Ian kasırgasıyla NASA'ya engel olup çıktı... NASA'nın planları yine alt üst oldu... Üst üste gelen bu iptaller sonrası NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemini (SLS) uzaya taşıyacak Artemis 1 programına artık nazar değdiği düşünülmeye başlandı. Artık gözler kasım ayına çevrildi.

ARTEMIS KASIM AYINA KALDI

The Verge'ün haberine göre, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin uzun zamandır beklenen fırlatması, NASA'nın Ian Kasırgası'nın ardından 27 Eylül fırlatma planlarını iptal etmesinden sonra kasım ortasına ertelendi. Uzay ajansı yaptığı açıklamada, 12 Kasım ile 27 Kasım arasında Artemis'i fırlatmayı hedeflediğini duyurdu.

Başlangıçta NASA'nın bir sonraki fırlatma girişiminin ekim ayında gerçekleşmesi için küçük bir şans vardı. Ancak NASA roketi fırtınadan korumak için fırlatma rampasından çekti. Böylelikle bu şans sona erdi.

YILLAR SONRA TEKRAR AY'A YOLCULUK

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

