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Birden çok partiden teklif aldığını duyurdu: Tanju Özcan'dan çok konuşulacak AK Parti ve MHP çıkışı! "Boş konuşmasınlar"

23.10.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti ve MHP ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Başka partiye geçip geçmeyeceği merak edilen Özcan, kendisine birden çok partiden resmi teklif geldiğini açıkladı. Tekliflere nasıl baktığını dile getiren Özcan "Boş konuşmasınlar" sözleriyle de dikkat çekti.

Birden çok partiden teklif aldığını duyurdu: Tanju Özcan'dan çok konuşulacak AK Parti ve MHP çıkışı! "Boş konuşmasınlar"

CHP'deyken hem kendi partisine hem de diğer partilere yönelik imza attığı sert çıkışlarla sık sık gündem yaratan Tanju Özcan yerel seçimler için 3 partiden resmi teklif aldığını duyurdu. CHP'de 100. yıla özel af konusu gündeme gelirken Özcan partiye dönüp dönmeme konusundaki görüşünü de açıkladı.

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TANJU ÖZCAN CHP'YE DÖNECEK Mİ? "BENİM BİR YERE GİTTİĞİM YOK"

Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenleyip, gündeme ilişkin konuştu. CHP'de kurultay öncesinde yapılacak son Parti Meclisi toplantısında 100'üncü yıla özel, daha önce partiden ihraç edilen isimlere yönelik af seçeneği görüşüleceğinin hatırlatıldığı Özcan şöyle konuştu:

"Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. Nasıl bir karar olacak, kimleri kapsayacak, kimleri kapsamayacak, belirli bir süre koyacaklar mı? Bu kararı, görmeden net bir cevap veremem. Fakat karar çıkıp, seni de bağlıyor denilirse; o zaman meclis üyelerimizle, buradaki arkadaşlarla, parti örgütlerimizle, konuşup değerlendirme yaparız. Zaten şunu söylüyorum; benim bir yere gittiğim yok. CHP'liyim zaten, şu an hukuki bağım yok. Kararın detayları ile ilgili de bilgim yok. Ne genel merkezden beni arayıp, bir şey söyleyen oldu ne de ben genel merkezden birini arayıp, bir şey sormadım. Karar bir verilsin, görelim. Ondan sonra atılacak adımı arkadaşlarımızla istişare edip atarız."

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"BOŞ KONUŞMASINLAR"

Yerel seçimler için kendisine 3 siyasi partiden resmi teklif geldiğini açıklayan Özcan, şunları söyledi:

"3 partiden resmi teklif geldi. Bazı partiler ise istikşafi olarak yoklama yapmaya devam ediyor. Başka bir partiye sıcak bakmıyorum. Geçecek olsaydım; AK Parti, MHP beni havada kapardı. O yüzden boş konuşmasınlar. CHP'ye döner miyiz, dönmez miyiz belli olsun ama başka bir partiden aday olmayacağım; bu kesin."

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Tanju Özcan CHP MHP ak parti

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