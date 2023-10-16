BM Genel Sekreteri Guterres'ten itiraf gibi açıklama! "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz"

Guterres, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Guterres, iki önemli çağrısı olduğunu belirtti.

İKİ ÖNEMLİ ÇAĞRI

Hamas'a rehineleri koşulsuz bırakma çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, Gazze'deki sivillere insani yardım sağlamak için acil ve engelsiz erişim sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek, BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

İki çağrısının da önemli olduğunu belirten Guterres, iki hususun da pazarlık konusu yapılmadan uygulanması gerektiğini vurguladı. (İHA)

