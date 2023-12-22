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  4. BMGK'da Gazze tasarısı oylaması! 4’üncü kez ertelendi

BMGK'da Gazze tasarısı oylaması! 4’üncü kez ertelendi

22.12.2023 07:03 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dördüncü kez ertelendi. Karar tasarısının ilk hali ABD’nin itirazı nedeniyle tartışma konusu olmuş, ABD’nin insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması için “çatışmalara ara verilmesi” şeklindeki çağrıya karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

BMGK'da Gazze tasarısı oylaması! 4’üncü kez ertelendi

BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemi konusunda bir kez daha görüş birliğine varamadı. Gazze Şeridi'nde “düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması” ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması” çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 4’üncü kez ertelendi. Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana ertelenen oylamanın, yarın yapılacağı öğrenildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Karar tasarısının ilk hali ABD’nin itirazı nedeniyle tartışma konusu olmuş, ABD’nin insani yardımların bölgeye engelsiz ulaştırılması için “çatışmalara ara verilmesi” şeklindeki çağrıya karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı. Bunun üzerine karar tasarısında yapılan değişiklikte, genişletilmiş insani yardımların Gazze’ye kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması için “acil adım atılması” ve “çatışmalara sürdürülebilir bir şekilde ara verilmesi için gerekli koşulların oluşturulması” çağrılarına yer verilmişti. Tasarının ilk halinde yer alan “BM Genel Sekreteri'nin yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması” talebi de müzakerelerin sonunda “Genel Sekreterin Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü” ataması şeklinde değiştirilmişti.

Kaynak: AA-İHA

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Gazze bmgk
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