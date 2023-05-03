Böceklerden kurtulmak için kullandığı yöntemle viral oldu! Sadece iki malzemeyle evinizdeki haşerelerden sonsuza dek kurtulabilirsiniz

Bahar aylarında artış gösteren karınca, hamam böceği, örümcek, sinek gibi böcekler hijyen eksikliğine neden olabiliyor. Evindeki böceklerden kurtulmak isteyenler etkili çözümler arıyor. Ancak kullanılan kimyasal ilaçlar sağlığı olumsuz etkilerden odanın kötü kokmasına sebep olabiliyor. Bir uzman kendi bulduğu mis kokulu karışımın tüm haşereleri yok ettiğini açıkladı.

Bahçıvanlık uzmanı, insanlar için "harika kokan" ancak yaratıklar için kötü olan iki günlük ev eşyasını kullanarak böcekleri evde uzak tutmak için kullandığı basit bir tüyoyu paylaştı. Anne Caserta'nın ucuz ve kolay çözümü takipçileri tarafından övüldü.

Anne, böceklerle mücadele etmek için kahve ve karanfil kullandığını söyledi. "Böcekler ve sivrisinekler kahve kokusundan nefret eder. Kahveyi evimin dışına serpeceğim. Bil bakalım ne oldu? Harika kokuyor." Ayrıca karıncaların karanfilin güçlü ve odunsu kokusuna verdiği tepkiyi de gösterdi. "Karıncalar karanfil kokusuna dayanamaz" dedi.

SALYANGOZLARI DA UZAK TUTUYOR

Videoda, karıncaların çiçek tarhlarına serpilen karanfillere olumsuz tepki verdiği görüldü. Başka biri bu yöntemin bahçedeki salyangozları uzak tutmak için de kullanılabileceğini söyledi.

Video kısa zaman içerisinde viral oldu ve diğer birçok kullanıcının karıncaları, kemirgenleri ve diğer böcekleri bitkilerden uzak tutmak için bahçıvanlık profesyonelleriyle ilgili ipuçlarını ve püf noktalarını paylaştığı görüldü. Biri şunu önerdi: "Böcekleri uzak tutmak için depolanan pirince karanfil de koyabilirsiniz."

ÜÇ SAATTE KARINCALARDAN KURTULMASINI SAĞLADI

Bir başkası basit tüyoların yararlı olduğunu doğruladı ve şöyle dedi: "Büyük bir karınca sorunum vardı ve bu tüyo gerçekten hayatımı kurtardı. Üç saatten kısa süre içerisinde karıncaları yok ettim. Deneyin!"

