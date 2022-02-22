Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Başını açtı diye uyarı cezası verdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek, cumhuriyet savcılığına şikayette bulunan belediye avukatı H.N. ile ilgili açıklama yaptı. H.N.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tanju bey size o kadar kin duyuyor ki bu duyduğu kinden dolayı ben tesettürlüyüm, diye bana mobbing uyguluyor" şeklinde mektup yazdığını belirten Özcan, "Ben başını açtı, diye bir kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim; başını açtı, diye. Yıllardır tesettürlü çalışan bir belediye çalışanı bayan başını açtı, diye bu uyarı cezasını verdim. Bunu yazan bir hanımefendi aniden bir süre sonra başını açıyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞINI AÇTI DİYE UYARI CEZASI VERDİM, BAŞINI AÇTI DİYE"

Özcan, H.N.'nin siyasi kumpas kurmak için başını açtığını ve kendisine bu konuda baskı yapılmış gibi imaj çizmek istediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ben başını açtı, diye bir kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim; başını açtı, diye. Yıllardır tesettürlü çalışan bir belediye çalışanı bayan başını açtı, diye bu uyarı cezasını verdim. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu arkadaşımız bizi daha önce bizi defalarca şikayet etti. Önce müdürleri sonra da beni etti. Ben gidip ifade verdim.

"KİŞİSEL TERCİHİM YAZMIŞ"

Bir seferinde ‘Sayın Cumhurbaşkanı'm; Tanju bey size o kadar kin duyuyor ki bu duyduğu kinden dolayı ben tesettürlüyüm, diye bana mobbing uyguluyor’ yazmış. Bunu yazan bir hanımefendi aniden bir süre sonra başını açıyor. Kendisine yazılı olarak ‘Size bir baskıda ya da telkinde bulunan bir amiriniz, çalışma arkadaşınız oldu mu?’ diye sordum. Tek cümle, ‘Kişisel tercihim’ yazmış.

"BURADA ÇOK TEHLİKELİ BİR KUMPAS VARDI"

Tekrar sordum, ‘Bakın size bu konuda başınızı açın, diye baskı yapan bir personel, bir amir varsa onlar hakkında disiplin işlemi yapacağım’ dedim. Tekrar cevap verdi. ‘Hayır, kişisel tercihim’ diye cevap verdi. Sen hem beni hem de arkadaşlarımı şikayet edeceksin ‘Benim başım kapalı, diye bana mobbing uygulanıyor’ diyeceksin bu iddialarını ispatlayamayacaksın hem de aniden başını açacaksın. Burada çok tehlikeli bir siyasi kumpas vardı. Ben de gerekçeli olarak bu kişiye bu uyarı cezasının niye verildiğini yazdım. Evet, başını açtığı için bu cezayı verdim."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan kadın avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte adaletsiz bir şekilde hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi.

Bolu Belediyesi'nde 7 yıldır görev yapan 21 yıllık avukat H.N., belediyenin CHP'ye geçmesiyle birlikte hukuk işleri müdürlüğü görevinden alındığını, kendisine küçük bir oda verildiğini, belediyeye giriş çıkışlarında kart basma mecburiyeti getirildiğini, pasif görevlere verildiğini, emekliliğe zorlandığını ve kendisini yıldırmak için çeşitli zorlamalara maruz kaldığını iddia ederek 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İftira' suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Avukat H.N. daha önce davacı olmamasını ise, "Bunca şeye neden ses çıkarmadığım, neden dava açmadığım sorusuna maalesef cevabım şu olacaktır; başörtülü ve inancını kendi halinde yaşayan biri olarak, olayın siyasi malzeme olarak kullanılması ve olayın basına yansıma ihtimali beni tüm bu hususlardan daha çok üzecekti ki hem de kurumumla mahkemelik olmak aldığım devlet terbiyesine ve ifa ettiğim göreve yakışmayacağından bir süre idare edebileceğimi düşündüm" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI, BELEDİYE CEZA VERDİ

Savcılıktaki şikayet dosyasının Bolu Belediyesi'ne gönderilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Disiplin soruşturması kapsamında H.N.'nin savunması alındı. Belediye tarafından H.N.'ye 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'uyarma' cezası verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, H.N.'ye uyarma cezasını yazılı olarak bildirdi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Müteaddit defalar belediye başkanı olarak şahsımı ve arkadaşlarımı idari makamlara ve son olarak Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettiğiniz, şikayetiniz öncesinde sürekli olarak başınızın kapalı olması (tesettürlü) olmanızdan dolayı şahsınıza mobbing uygulandığından bahsettiniz. Belediye başkanlığım döneminde kıyafetinden dolayı kimseye baskı uygulanmadığı, telkinde bulunulmadığı herkesin malumu iken, aniden başörtünüzü çıkarma tercihinde bulunduğunuzu öğrendim. Yazılı olarak şahsınıza hitaben, başörtünüzü çıkarma konusunda amir veya çalışma arkadaşlarınızdan birinin bir baskısı veya talebi gelip gelmediğini sordum. 13 Ocak tarihli cevabi yazınızda soruma yanıt olarak 2 sayfa cevap yazmış olduğunuz, ancak sorduğum soruya bir cümle ile 'kişisel tercihim' demek suretiyle muallak bir cevap verdiğiniz ortadadır. Diğer cevaplarınızın sorduğum soruyla bir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Başım kapalı, diye mobbing uygulama iddialarının üzerine, hiçbir baskı ve telkin iddianız olmaksızın aniden başörtünüzü çıkarma kararınızı iyi niyetle bağdaşmayan, kamuoyu önünde beni ve temsil ettiğim kurumu zan altında bırakmak amacıyla yapıldığı idaremizce değerlendirilmiştir. Tekamül ettirilmiş olan disiplin soruşturma dosyası ve açıklamalardan 'Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak' hükmü gereği 'Uyarma' cezası ile tecziyenize karar verilmiştir."

