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  4. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın videosu sosyal medyaya damgasını vurdu! "Alo, CHP Genel Merkezi mi..."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın videosu sosyal medyaya damgasını vurdu! "Alo, CHP Genel Merkezi mi..."

22.05.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarpıcı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den 1 yıllığına ihraç edilmişti. Sosyal medya hesabından "Şafak 22" notuyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulan "Ben Kemal, geliyorum" söylemine göndermeyle çektiği video sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tanju Özcan, partisine geri dönüşünün sinyalini ses getirecek bir videoyla verdi. Özellikle göçmenlere yönelik açıklamalarıyla gündem yaratan Özcan, geçtiğimiz yıl CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nda alınan kararla partiden 1 yıllığına ihraç edilmişti. Geçen süreçte de adı sıkça gündeme gelen Tanju Özcan, partisine dönmesine sayılı günler kala dikkat çeken bir video paylaştı.

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"ALO, CHP GENEL MERKEZİ Mİ?"

Videoda bir telefon kulübesine ilerleyip ankesörlü telefondan numara çevirdiği görülen Özcan, telefon konuşmasına "Alo... CHP Genel Merkezi mi?" diyerek başlıyor.

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"BEN TANJU, DÖNÜYORUM!"

Tanju Özcan videodaki telefon konuşmasının devamında "Şafak 22. Ben Tanju, dönüyorum!" diyor ve telefonu kapatıyor.

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'KILIÇDAROĞLU' GÖNDERMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Özcan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı belirlenmeden önce Meclis'te yaptığı bir konuşmadaki eski bir film repliğine göndermeyle söylediği "Ben Kemal, geliyorum" sözlerine gönderme yaptığı video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Yeni video! 'O oyu benim için değil...' Yeni video! 'O oyu benim için değil...'

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