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Bolu'da kan donduran olay! Önce kız arkadaşı Sevcan Dönmez'i sonra kendisini vurdu

27.11.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Bolu'da meydana geldi. 25 yaşındaki Umutcan İlter, sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşı Sevcan Dönmez'i yanında taşıdığı tabancayla vurdu. Daha sonra İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bolu'da kan donduran olay! Önce kız arkadaşı Sevcan Dönmez'i sonra kendisini vurdu

Bolu'daki dehşete düşüren olay, saat 12.00 sıralarında Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Umutcan İlter ile kız arkadaşı Sevcan Dönmezer arasında tartışma çıktı.

KIZ ARKADAŞINI VURDU, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Sevcan Dönmezer'i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.

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BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İKİ YARALI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

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Ancak Umutcan İlter ve Sevcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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(DHA)


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İntihar kadın cinayeti Bolu

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