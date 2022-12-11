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Borca batınca çareyi evlenmekte buldu! Tazminat ve nafaka hayalleri suya düştü: "Sadece ödetmek amacıyla..."

11.12.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borç batağına girdi, çareyi evlenmekte buldu. Maddi çıkar amacıyla yapılan evliliklere bir yenisi daha eklenirken borcundan kurtulmak isteyen kadının planı beklediği gibi gitmeyince hayalleri suya düştü. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanıp nafaka ve tazminat almayı umuyordu ancak Yargıtay'dan emsal nitelikte bir kararla boşanmada kadın kusurlu bulundu.

Borca batınca çareyi evlenmekte buldu! Tazminat ve nafaka hayalleri suya düştü: "Sadece ödetmek amacıyla..."

Formalite icabı evlenip boşanarak tazminat ve nafaka almayı düşünenlerin planlarını boşa çıkaracak karara Yargıtay 2. Hukuk Dairesi imza attı. Kararda kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilerek "Sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" dendi.

"ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK"TEN BOŞANMA DAVASI

Son zamanlarda artış gösteren ’maddi çıkar amacıyla’ yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden emsal nitelikte bir karar çıktı. Aile Mahkemesi’ne müracaat eden bir kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi. Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi.

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YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİKTE KARAR

Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

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"SADECE BORÇLARINI ÖDETMEK AMACIYLA..."

Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" denildi.

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nafaka Tazminat boşanma

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