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  4. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılmıştı! 107 günlük evlat hasreti sona erdi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaçırılmıştı! 107 günlük evlat hasreti sona erdi

05.11.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da boşanmak istediği eşi tarafından kaçırıldıktan 3 gün sonra kurtarılan Şilan Topal, 'Ece Üner İle Susma' programına katılarak, kaçırılan oğlunun bulunmasını istiyordu. Şilan Topal'ın eşinin ailesi tarafından kaçırıldığı belirlenen oğlu Yamaç, polis tarafından babaannesinin evinde bulundu.

Boşanmak istediği eşi tarafından 7 Eylül günü İstanbul'da kaçırılan 23 yaşındaki Şilan Topal, 3 gün sonra kurtarılmıştı.

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OĞLUNUN BULUNMASINI İSTEDİ

Topal, 'Ece Üner İle Susma' programına katılarak, cezaevindeki eşinin ailesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 3.5 yaşındaki oğlu Yamaç'ın bulunmasını istedi.

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BABAANNESİNİN EVİNDE BULUNDU

Dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Yamaç'ı babaannesinin evinde buldu.

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CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

107 gündür hasretini çektiği oğlunun bulunduğu haberini canlı yayınlanan programda öğrenen Şilan Topal, baygınlık geçirdi. Gözyaşı döken Şilan Topal, ilk olarak oğlunun kokusunu içine çekmek istediğini ve onunla uyumak istediğini söyledi.

Polisin, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim ettiği Yamaç'ın yarın annesine verileceği öğrenildi. (DHA)

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