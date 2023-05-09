Botoks olmadan kırışıklıklardan kurtulmanın yolunu paylaştı! "Uyurken işe yarıyor"

Ciltte meydana gelen kırışıklıklar yorgun ve yaşlı görünmemize neden olabiliyor. Birçok kadın yüzündeki kırışıklıkları geçirecek botoks etkili çözümler arıyor. TikTok'ta Melanie isimli bir sosyal medya kullanıcısı kırışıklıkları önlemek için bulduğu en iyi tüyoyu paylaştı. Bu güzellik hilesinin uyurken işe yaradığını açıkladı.

Melanie Sandford, 'yüzyılın hack'i' olarak tanımladığı ipuçlarını bir TikTok videosuna topladı. Güzellik hayranı, kırışıklık karşıtı hilesinin tıbbi bant olduğunu ortaya çıkardı.

GECELERİ KULLANIYOR

"Biliyor musun, eğer sadece bir tıbbi bant alırsan, küçük bir parça koparır ve yatmadan önce tam buraya gözlerinin arasına yapıştırırsan, o küçük kırışıklık bantları gibi çalışır." Melanie, tıbbi bandı kırışıklık yamaları gibi kullandığını ve gece yatmadan önce taktığını açıkladı.

Melanieİ, bandı sadece gözlerinin arasında değil, dudak ve gülümseme çizgilerinde de kullandığını açıkladı. "Ayrıca dudaklarının etrafındaki küçük çizgilerle ilgili endişelerin varsa kullanabilirsin."

Melanie, bandı alnındaki kırışıklıklara yapıştırırken "Alnımdaki çizgilere bak, bundan hiç hoşlanmadım, bu yüzden daha kalın bir parça alacağım ve tam şuraya koyacağım." dedi.

Melanie'nin güzellik tüyosu kısa sürede viral oldu ve 1,7 milyondan fazla görüntülendi, güzellik hayranları bu tüyo karşısında şaşkına döndü.



