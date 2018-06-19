Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun fıtığı yüzünden omurgayı oluşturan kemiklerin arasında yer alan diskler zamanla zayıflar ve dışarıya doğru kayar. Bu kaymadan etkilenen sinirler yüzünden fıtık ağrısı hissedilmeye başlanır. Mobil cihazlarla ya da masaüstü bilgisayarda çok fazla vakit geçirmek, kasları zorlamak gibi çeşitli sebepler yüzünden ortaya çıkabilen bu hastalık omurlar arasında yer alan kıkırdağın omurilik kanalına doğru kayması ya da çıkması neticesinde sinirlere ve omuriliğe baskı yapılması sonucunda oluşur. BOYUN FITIĞININ NEDENLERİ 1. Kaza geçirmek

Çeşitli kazalar neticesinde baş ve boyun bölgesindeki yumuşak dokular zorlanabilir ve ileri ya da geri doğru bir sarsılma meydana gelebilir. Bu durumda boyunda zedelenme oluşur ve fıtık ihtimali artar. 2. Kasları zorlamak

Boyun kaslarını normal duruşun aksine hareket ettirecek şekilde fazla zorlamak disklerin kayıp fıtığın oluşmasına sebep olabilir. 3. Bilgisayar ve telefona çok fazla bakmak

Telefon ya da bilgisayarda çok fazla vakit harcanmasına bağlı olarak boynun normal pozisyonundan uzun süreler uzak kalması fıtık gibi hastalıkların oluşmasına yol açabilir.

4. Sinir sıkışması

Fıtıklaşmış diskler ya da kemikler yüzünden omurilik ve sinirler üzerinde yeni bir baskı oluşabilir ve bu durum yeni fıtıkların doğmasına sebep olabilir. 5. Motosiklet kullanmak

Uzun süre motosiklet kullanmak boynun normal pozisyonuna ters gelecek hareketler içerdiği için fıtık oluşumuna zemin hazırlayabilir. Ayrıca motor sürerken boynun sarsılması da fıtık ihtimalini artırır. 6. Uzun süre matkap kullanmak

Matkabın çalışması esnasında oluşan sarsılma yüzünden disklerde kayma ve buna bağlı olarak boyun fıtığı oluşabilir. 7. Yaşlanma

Yaşın ilerlemesiyle beraber disklere yastıklama özelliğini veren sıvıda görülen azalma sebebiyle boyun fıtığı ihtimali artar. 8. Stres ve yorgunluk

Aşırı stres ve fazla yorgunluk yüzünden de boyun fıtığı oluşumu hızlanabilir. 9. Yanlış masaj

Masaj esnasında yapılan yanlış bir hareket yüzünden fıtık gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. BOYUN FITIĞININ BELİRTİLERİ 1. Ensede ağrı

Ense bölgesinde herhangi bir darbeye ya da yatış pozisyonunuza bağlı olmayan, sebepsiz bir ağrı hissedilmesi ve bu ağrının uzun bir süre devam etmesi boyunda fıtık oluşumundan şüphe edilmesini gerektirir.

2. Kas spazmı

Boyun fıtığına bağlı olarak kaslarda meydana gelen istem dışı kasılmalara rastlanabilir. 3. Boyun hareketlerinde zorlanmalar

Fıtık oluştuktan sonra boyun hareketlerinde bazı zorlanmalar yaşanır, boynun eskisi kadar rahat hareket ettirilmesi mümkün olmaz. İlerlemiş boyun fıtığı belirtileri arasında ise boynu neredeyse hiç hareket ettiremeyecek kadar ileri seviyede bir kısıtlanma söz konusudur. 4. Kola yayılan ağrı

Boyun fıtığının zararlarından biri de tek taraflı bir şekilde ortaya çıkan ve kola doğru yayılan ağrıdır. Fıtıkla birlikte omurlar ve sinirler üzerinde oluşan baskı yüzünden bu ağrılar ortaya çıkabilir. 5. Yürümede zorlanma

Fıtığın ilerlemiş evrelerinde yürümede zorlanma ve yürürken dengeyi sağlayamama gibi durumlar ortaya çıkabilir. 6. Uyuşma

Boyun fıtığı belirtilerinden biri de uyuşmadır. Kollarda meydana gelen ağrıyla beraber parmak uçlarına kadar uyuşma hissiyle karşılaşılabilir. 7. Baş ağrısı

Boyun ve kol bölgesini etkileyen ağrılar baş ağrısına dönüşerek günlük işleri olumsuz yönde etkileyecek bir hal alabilir.

8. Uykuda artış gösteren ağrı

Hissedilen ağrılar genelde gece uykudayken daha da şiddetli olmaya başlar ve zaman zaman bu ağrılar yüzünden uyku problemleri yaşanır. 9. Baş dönmesi ve mide bulantısı

Boyun fıtığına bağlı olarak baş dönmesi, mide bulantısı ve bunların neticesinde konsantrasyon eksiklikleri gibi negatif durumlarla karşılaşılabilir. Boyun Fıtığı Ağrısı Nereye Vurur?

Boyun fıtığı ağrısı boyun bölgesinin haricinde kollara, başa, nadir de olsa bacaklara vurabilir. Bu ağrılar yüzünden yürümekte güçlük çekilebilir. Önceden kolaylıkla taşınabilen yükleri taşımakta zorlanılabilir. BOYUN FITIĞININ TEDAVİSİ 1. Ağrı kesiciler

Boyun fıtığının henüz ilerlemeyen evrelerinde doktora gidilmesi halinde doktor yatak istirahati, stresten uzak bir hayat ve çeşitli ağrı kesici ilaçlar önerir. 2. Masaj

Boyun fıtığı tedavisinde ağrı kesicilerin yanı sıra uzmanlar tarafından uygulanan masajlar da tedavi sürecine yardımcı olur. Hastalar doktorlarının sakınca görmemesi halinde evde kendi kendilerine soğuk-sıcak tedavilerinden uygulayabilirler. Bir havluya sarılacak buz paketinin birkaç dakika boyunca boyun bölgesine tutulması ile ağrıların azaltılması mümkündür. Bunun yanı sıra ılık suyla duş almak ya da düşük ayardaki boyun ısıtma yastığıyla uyumak da ağrılara iyi gelebilir.

3. Egzersizler

Boyun fıtığı konusunda egzersizler de tedaviyi hızlandıran yöntemler arasında bulunur fakat bu konuda oldukça dikkatli olmanız gerekli. Çünkü bilinçsiz şekilde yapılan egzersizler yüzünden iyileşmek bir yana dursun, çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden yapacağınız egzersizler konusunda bir uzmandan destek almanız daha doğru olacaktır. 4. Boyunluk

Boyun fıtığına bağlı olarak ortaya çıkan negatif etkilerin azaltılması için boyunluk kullanılabilir. Boyunluk sayesinde boynun eğilmesi önlenebilir, ani ve gereksiz hareketlerden kaçınmak kolaylaşabilir. 5. Akupunktur

Bedenin çeşitli noktalarından eklemlere doğru ince iğnelerin geçirilmesi esasına dayanan akupunktur yöntemiyle boyun fıtığı gibi hastalıklar yüzünden oluşan ağrılar ortadan kaldırılabilir. Boyun ağrılarının giderilmesi için biraz daha zorlu bir tedavi süreci gerektiği için en iyi sonuçları elde etmek akupuntur uygulamasının birkaç seans uygulanmasıyla birlikte mümkün olabilir. Akupunktur tedavisinin uzman ve sertifikalı kişilere yaptırıldığından emin olunmalıdır.