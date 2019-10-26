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Brezilya plajlarını kirleten petrolün Venezuela’dan geldiği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen ve çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının Venezuela’dan geldiği iddia edildi.Brezilya’da yarısı devlete bağlı petrol şirketi Petrobras, ülkenin kuzeydoğu kıyılarına ulaşan petrolün Venezuela’daki üç alandan geldiğini iddia etti.

Brezilya’nın kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen ve çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının Venezuela’dan geldiği iddia edildi.
Brezilya’da yarısı devlete bağlı petrol şirketi Petrobras, ülkenin kuzeydoğu kıyılarına ulaşan petrolün Venezuela’daki üç alandan geldiğini iddia etti. Petrobras’ın Kurumsal İlişkiler Müdürü Eberaldo Neto, şirketin üçüncü çeyrek gelişim sonuçları sunumu sırasında, "30’dan fazla örneğin analizini yaptığımızda, Brezilya kıyılarına ulaşan petrolün üç Venezuela petrol yatağından geldiği sonucuna vardık. Biri ham petrol yatağı Brent” ifadelerini kullandı.
Ancak petrol şirketinin sorumlusu, sızıntının kaynağının başka bir şey de olabileceğini, bir hayalet gemi ya da bir gemi enkazından sızıntının olabileceğini açıkladı. Donanmayı konu hakkında soruşturma yapmaya davet etti.
Petrobras yetkilileri, Venezuela petrolünün Brezilya petrolünden farklı bir yoğunluğa sahip olduğunu ve deniz yüzeyinde yüzmek yerine suyla karıştığını bu yüzden helikopterlerle tespit edilemediğini açıkladı.
Brezilya Çevre Enstitüsü’nün (Ibama) verdiği bilgilere göre, 23 Ekim’den, bugüne kadar kuzeydoğu bölgesindeki 9 eyalette, 87 şehirde 229 plajı yayılan ham petrolden etkilendi.

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