BTP lideri Hüseyin Baş İYİ Parti’nin teklifini reddetti! Dikkat çeken iddia…

14 Mayıs seçimleri öncesi partilerin ittifak çalışmaları da hızla devam ediyor. İYİ Parti ile BTP arasındaki görüşmelerden anlaşma kararı çıkması bekleniyordu. Ancak kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti’nin teklifini BTP lideri Hüseyin Baş reddetti. Gazeteci İsmail Saymaz, "Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif etti. BTP teklifi reddetti" diyerek kulislerde konuşulan bilgiyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"İyi Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş’a Trabzon ikinci sırayı teklif etti. BTP teklifi reddetti. BTP, bu durumda işbirliğinden çekilebilir ve pusulada kendi amblemi ve adaylarıyla yer alabilir."



