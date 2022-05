Bu bahar çok moda olan hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Kot ceketler gerek zarif bir gece elbisesini gerek rahatlığıyla ön planda olan basic bir tişörtü kombinlemek için sıklıkla tercih ediliyor. Bahar modasının belirleyicisi olan bu ürünler, farklı tarzları en şık hâliyle tamamlama konusunda oldukça başarılı oluyor. Kot ceketler, hem kadın hem erkek modasının demirbaşı olan giyim ürünleri arasında yer alıyor. Hâl böyle olunca da kot ceketler dolapların olmazsa olmazı, kombinlerin ise kurtarıcı parçası oluyor. Stilinizi yansıtan ve şıklığıyla ön planda olan kot ceket modellerini bulmakta zorlanıyorsanız size güzel bir haberimiz var. Her tarza uyacak ve baharın dinamik modasını yansıtacak birbirinden şık kot ceket modellerini sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım!

1. İkonik bir model arayanlara: Vero Moda Buz Mavisi Kot Ceket

Kot ceket modasının tarihi 80'li yıllara kadar uzanıyor. Rahat formu ve zamansız görünümü sayesinde de kot ceketler o gün bugündür bir kez olsun geri plana düşmedi. Moda tarihi boyunca model seçenekleri hızlı gelişim gösterse de kot ceket denilince hemen hemen herkesin aklında yer edinen ikonik bir model bulunuyor. Listemizin ilk sırasında da bu klasik model yer alıyor: Buz mavisi kot ceket. Vero Moda markasına ait olan denim ceket, rengiyle ve sade görünümüyle âdeta şıklığın simgesi oluyor. Eğer siz de dolabınızda modası hiç geçmeyecek bir ürüne yer açmayı planlıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

2. Renkli tarzını yansıtmak isteyenler için: Trend Alaçatı Stili Lila Jean Ceket

Kot ceket modelleri arasında her ne kadar mavi rengi ağırlıklı olarak yer alsa da farklı renk seçeneklerini bulmak da mümkün. Klasik kesimiyle her stilin tamamlayıcısı olabilecek Trend Alaçatı Stili Lila Jean Ceket, rengiyle herkesin beğenisini kazanıyor. Tarzınızda renkli parçalara sıklıkla yer veriyorsanız bu ürüne mutlaka sahip olmalısınız. Lila kot ceket modeliyle oluşturacağınız neşeli kombinler sayesinde gittiğiniz her yerde şıklığınızla dikkat çekebilirsiniz. Dilerseniz ürünü açık renk kıyafetlerle kombinleyip zarif bir stil oluşturabilirsiniz. Çarpıcı tarz yaratmak içinse ceketi mor palazzo pantolonla tamamlamayı deneyebilirsiniz.

3. "Yok mu şöyle farklı bir model?" diyenlere özel: DeFacto Renk Bloklu Kot Ceket

Listemizde yer alan DeFacto Renk Bloklu Kot Ceket crop bir modele sahip. Özellikle yüksek bel pantolon ve şortların en büyük tamamlayıcısı olan kot ceket, kısa model kesimiyle olduğu kadar rengiyle de fark yaratıyor. İki ayrı rengin birleşimiyle tasarlanan ceket, giyim tarzında sıra dışı çizgi yakalamak isteyenlere hitap ediyor. Renk bloklu kot ceket modelini spor kombinlerle kullanabileceğiniz gibi yaz akşamı stilinize şıklık katmak için de tercih edebilirsiniz. Üstelik ürün sayesinde günümüz modasının dinamik tarzını kıyafetlerinize yansıtabilirsiniz.

4. 80'lerin modasını KupaKızı Bomber Kot Ceket ile canlandırmaya ne dersiniz?

1980'lerde moda dünyasını kasıp kavuran karpuz kol, günümüz modasında da kendine zaman zaman yer bulmayı başarıyor. 80'ler modasının çılgınlığı kot ceket modellerinde de karşımıza çıkabiliyor. Karpuz kol denen kabarık omuz yapısı ve taşlanmış rengiyle dikkat çeken KupaKızı Bomber Kot Ceket, stilinde geçmişten izler taşımak isteyenlerin öncelikli tercihi oluyor. Klasik modellerin aksine fermuar özelliği bulunan kot ceket; etek, elbise, pantolon ve şort gibi giyim ürünleriyle benzersiz uyum yakalıyor. İddialı görünüme sahip olan bu ceket modelini hem şık hem spor kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz.

5. Her mevsim tercih edilebilecek bir model arayanlara: Levi's The Ex-Boyfriend Kot Ceket

Unisex tasarımların zamana meydan okuyan gücüne inanıyorsanız sizi böyle alalım! Çünkü şimdi sizlere tanıtacağımız ceket, kadın ve erkek modasında kendine sürekli olarak yer bulmayı başarıyor. Klasik kot ceket formunda tasarlanan Levi's The Ex-Boyfriend Kot Ceket, yakasında ve iç yüzeyinde bulunan kürk detayıyla ön plana çıkıyor. Serin havalarda da kurtarıcı rol oynayan ceket, yalnızca bahar aylarına değil diğer mevsimlere de uyum sağlıyor. Kot ceket şıklığını yaşarken sıcacık hissetmek istiyorsanız kombinlerinizi kürk detaylı ceket modeliyle zenginleştirebilirsiniz.

6. Hem zarif hem şık kot ceket arayanlar için: Trendyolmilla Ekru Denim Ceket

Kot ceketinizle herkesin dikkatini çekecek şık bir görünüm sergilemek ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise bu model tam da size göre! Trendyolmilla Ekru Denim Ceket diğer kot ceket modellerinden farklı bir tarza ve duruşa sahip. Ürün, hem rengi hem oversize crop kesimi ile bu sezonun en trend parçaları arasında yer alıyor. Ceketin etek ucundaki püsküller cekete hoş bir hava katıyor. Günlük, spor ve şık kombinlerinizi tamamlamak için rahatlıkla kullanabileceğiniz ekru kot ceket modeli, hayranlık dolu bakışları üzerinize çekmenizi sağlayacak!

7. Genç ve dinamik: Koton Beli Lastikli Kot Ceket

Hızlı gelişen sokak modası, kot ceket modellerinin farklı formlara dönüşmesine sebep oluyor. Kimi klasik modellere bağlı kalırken kimi farklı kesime sahip kot ceket modellerini tercih edebiliyor. Bomber ceket formuna sahip Koton Beli Lastikli Kot Ceket, dinamik tarz sergilemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Fermuar özelliğiyle kolay kullanım imkânı sunuyor. Kol ve bel kısmı lastikli olan modeli, mini etek veya elbise ile kombinleyerek göz alıcı bir stil yaratabilirsiniz. Dilerseniz sporcu taytı ve crop tişörtler ile de tamamlayarak hem spor hem şık görünüm sergileyebilirsiniz.

8. Lee Cooper Siyah Kot Ceket modeliyle zamansız bir stil yaratın

Klasik bir ürünle açılışını yaptığımız listemizin son sırasında da yine klasik bir parça yer alıyor. Siyah taş baskılı ceket modeli, yıllardır en çok tercih edilen kot ceketler arasında bulunuyor. Tarzınız nasıl olursa olsun eğer siz de siyahın asaletinden vazgeçemiyorsanız dolabınızda Lee Cooper Siyah Ceket modeline yer verebilirsiniz. Zamansız tasarımı sayesinde her sezon tercih edebileceğiniz kot ceketi, değişik giyim stilleri oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte yaka detayıyla da dikkat çeken kot ceket modeliyle şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz.