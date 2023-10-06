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Bu baharat karışımı kış hastalıklarından uzak tutuyor! Kalp ve damar sağlığını koruyor

06.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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Soğuk havaların gelmesiyle beraber kış hastalıkları da baş göstermeye başladı. İzmir’de aktar esnafı olan Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, kişilerin vücutlarının özellikle soğuk aylarda yoğunlaşan hastalıklara karşı direnç kazanabilmesi için baharat karışımının tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunarak nasıl tüketilmesi gerektiğini de açıkladı.

Bu baharat karışımı kış hastalıklarından uzak tutuyor! Kalp ve damar sağlığını koruyor

Kış mevsiminde etkisini gösteren soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunma yöntemleri araştırılıyor. İzmir’in Konak ilçesinde tarihi Kemeraltı Çaşısı’nda yıllardır aktarlık mesleğini sürdüren Ziraat Mühendisi Mete Eltepe, kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların daha çabuk atlatılması ve sağlıklı bir kış geçirilebilmesi için bazı önerilerde bulundu.

BİRÇOK HASTALIKTAN KORUYOR

Baharatların bir çok hastalıktan korunma ve vücut direncini artırmada oldukça etkili olduğunu ifade eden Eltepe, “Malum kış ayları geliyor, havalar soğumaya başladı ve bu dönemde vücudu dinç tutacak takviye gerekiyor. Biz Kemeraltı’nda yıllardır bu ürünleri işliyoruz. Baharat karışımı ürün, özellikle öksürük, grip, nezle ve bir çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Baharat karışımı içerisinde çörek otu, zerdeçal, karabiber, çok az toz tatlı biber, toz acı biber ve zencefil yer alıyor. Bu karışım bal, yoğurt ya da sıcak suyla tüketebilir. Sabah güne başlarken aç karınla alınır" dedi. Bu baharatların mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olduğunu ifade eden Eltepe, “Çörek otu çok önemlidir. İçinde timokinon olduğu için aynı zamanda kalp damar sağlığında da iyidir. Karabiber, zerdeçalı aynı zamanda aktifleştiren bir baharattır. Mikroplardan koruyucu ve C vitamini açısından çok zengin olan toz acı biber, zencefil ve sumak. Bu 6 baharatı eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

DKMK

ÇOCUKLAR DA TÜKETEBİLİR

Bu karışımın, özellikle ilkokula giden çocuklara balla beraber karıştırdığında beğenerek tüketeceğini söyleyen Eltepe, “Tarif ettiğim bu karışımı yapın bir kavanoz içinde hazır halde bulundurun. İyice karıştırdığınızda emin olduktan sonra yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadarını başka bir kabın içine koyun ve bunu yoğurtla, ister balla, ister sıcak suyla karıştırın. Aç karnına bunu direkt tüketin. Çörek otu, zerdeçal, karabiber, toz acı biber, zencefil ve sumak. Bunların hepsi faydalı ürünler. Bunlardan hepsinden az az miktarda karıştırın, karabiber ve acı biberden daha az koyun. Bu karışıma en fazla zerdeçal konulacak” dedi.

HASTALIKK

"FAYDASINI GÖRÜYORUZ"

Karışımı kullanıp faydasını gördüğünü belirten vatandaş Osman Yıldız, “Grip olsun, hastalık olsun, nezle olsun, gelip buradan karışım aldığımız zaman faydasını görüyoruz. Bayağı bir faydasını görüyoruz. Yani herkese de tavsiye ederim” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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