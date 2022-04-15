Bu baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Spor ayakkabının rahatlığı ve platform topuğun daha uzun gösterme özelliğini bir arada sunan modelleri bulmak zor olabilir. Çoğu zaman ya rahatlığı ya da platform topuğu seçmek zorunda kalabilirsiniz. Bahar aylarının en moda parçaları arasında yer alan platform topuk spor ayakkabılarla bu iki özelliği tek üründe toplayabilirsiniz. Böyle bir ayakkabı almak istiyor ama hangisini seçeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız sizin için incelediğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Beyazın asaletini yansıtan YUHUAWYH Spor Ayakkabı

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Platform topuk spor ayakkabı, bahar ayının en çok tercih edilen modelleri arasında yer alır. Siz de bu tarz bir ürüne sahip olmak istiyorsanız YUHUAWYH Spor Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. 4 cm topuğa sahip ürün, daha uzun görünmenizi sağlar. Yumuşak iç tabanı gün boyu konforlu kullanım sunar. Hafif yapısıyla uzun süreli kullanımda ayağınızı yormaz. Kauçuk alt tabanı yerden gelen darbeleri sönümleyerek şiddetini azaltır. Bağcık sayesinde ürünü ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Günlük yaşamda tercih edebileceğiniz ayakkabıyı dilerseniz spor aktivitelerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2. Daha uzun görünmenizi sağlayan Bershka Spor Ayakkabı

Bahar mevsiminin gözde parçaları arasında yer alan beyaz renkli Bershka Spor Ayakkabı, zarif görünümüyle ayağınızda hoş bir duruş sergiler. Ürünü ister günlük yaşamda ister spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz. %100 poliüretan malzemeden elde edilen ayakkabı, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. 4 cm topuk boyuna sahip ürün, daha uzun görünmenize yardımcı olur. Yumuşak yapısı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunar. Bağcıklarıyla ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Alt tabanı yeri sağlam şekilde kavrayarak ıslak zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlar.

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3. Nefes alan tasarımıyla AONEGOLD Spor Ayakkabı

Hoş tasarımıyla dikkat çeken AONEGOLD Spor Ayakkabı, ayağınızda şık bir duruş sergiler. Ürüne hem spor hem günlük kombinlerinizde rahatça yer verebilirsiniz. Dolgu topuğu sayesinde boyunuzu daha uzun gösterir. Fileli üst kısmı ayakkabının nefes almasını sağlayarak sıcak havalarda serin ve kuru kalmanıza yardımcı olur. Yumuşak iç tabanı ise gün boyu konforlu kullanım sunar. Alt tabanı yerden gelen darbeleri sönümleyerek şiddetini azaltır. Bağcık, ürünü yağınıza uygun olarak ayarlamanıza yardım eder. Spor ayakkabıyı kot pantolon ve basic tişörtle kombinleyebilirsiniz.

4. İster günlük ister spor aktivitelerinde tercih edebileceğiniz PUMA Spor Ayakkabı

PUMA Spor Ayakkabı, hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda ayağınızı yormaz. IMEVA orta taban teknolojisi sayesinde spor esnasında gereken konforu sunar. Yüksek topuk boyu, daha uzun görünmenize yardım eder. Fileli üst kısmı nefes aldığı için sıcak havalarda kuru ve serin kalmanızı sağlar. Çorap astarı ayağınıza tam olarak oturur ve rahat hareket imkânı verir. SoftFoam tabanı ise yumuşak yastıklama sağlayarak gelen darbeleri emer. Kauçuk dış tabanı yeri sağlam şekilde kavrar. Böylece ıslak ve kaygan zeminlerde rahat hareket etmenizi sağlar. Ürünü spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz gibi günlük olarak da tercih edebilirsiniz.

5. Şık duruşuyla Solshine Spor Ayakkabı

Yaz ve bahar aylarında tercih edebileceğiniz Solshine Spor Ayakkabı, hafif yapısıyla ayağınızda yokmuş hissi uyandırır. 4.5 cm topuk yüksekliğine sahip ürün, boyunuzu daha uzun göstermenize yardımcı olur. Fileli üst kısım, hava sirkülasyonu sağlayarak ayağınızın kuru ve serin kalmasını sağlar. Lastikli ağız tasarımı sayesinde ayakkabıyı kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Lastik tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Ayakkabı üzerinde bulunan "M" harfi ürüne hoş ve minimal bir detay katar. Gri renkli platform ayakkabıyı kot şort ve crop model tişörtle kombinleyebilirsiniz.

6. Yumuşak yapısıyla gün boyu konforlu hissettiren Frdun Spor Ayakkabı

Bahar aylarının trendleri arasında yer alan platform topuklu ayakkabılara siz de sahip olmak istiyorsanız Frdun Spor Ayakkabı'ya göz atabilirsiniz. Poliüretan deriden elde edilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunar. Yumuşak iç tabanı ayakkabıyı gün boyu giyseniz de ayaklarınızı yormaz. Dış tabanı yeri sağlam şekilde kavrayarak yere güvenle basmanızı sağlar. Bağcıkları sayesinde ürünü ayağınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Yüksek topuk boyu, daha uzun görünmenize yardımcı olur. Özel günlerde tercih edebileceğiniz ayakkabıyı günlük yaşamda da kullanabilirsiniz. Ürünü şort, tayt, etek, kot pantolon ve elbiseyle rahatlıkla kullanabilirsiniz.

7. Rahatlığı ayağınıza getiren Chrty Spor Ayakkabı

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Hoş duruşuyla dikkat çeken Chrty Spor Ayakkabı, ayağınızda güzel bir görünüm sergiler. Yumuşak tabanı gün boyu konforlu kullanım sunarken omurgaya binen yükü de azaltır. Bu sayede sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Esnek yapısıyla rahat hareket imkânı veren ayakkabı, nefes alabilen tasarımıyla ayağınızı serin ve kuru tutar. Lastikli ağız tasarımı sayesinde ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz ayakkabıyı ister günlük ister spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden üretildiği için uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayakkabıyı tayt ve sporcu atletiyle kombinleyebilirsiniz.

8. Hoş görünümüyle LETAO Spor Ayakkabı

Yeni sezonda ön plana çıkan ayakkabı modelleri arasında platform topuklu spor ayakkabılar yer alır. Siz de bu tarz bir ürüne sahip olmak istiyorsanız LETAO Spor Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Yüksek topuk boyuyla oldukça şık bir duruş sergileyen ürün, daha uzun görünmenize yardımcı olur. Memory foam iç tabanı yumuşak yapısıyla uzun süreli kullanımlarda ayağınızı rahat ettirir. Fileli üst kısım sıcak yaz aylarında ayağınızı kuru ve serin tutar. Dış tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltırken aynı zamanda yeri sağlam şekilde kavrar. Bu sayede ıslak ve kaygan zeminlerde rahat hareket imkânı verir. Birçok renk seçeneği arasından zevkinize uygun ayakkabıyı kolayca bulabilirsiniz.

9. Zamansız tasarımıyla Vans Spor Ayakkabı

Zamansız tasarımıyla her dönemin gözde modelleri arasında kendine yer bulan Vans Spor Ayakkabı, ayağınızda şık bir duruş sergiler. Hem günlük hem spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz ürün, rahat tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Keten kumaşı sayesinde sıcak yaz aylarında nefes alan ayakkabı, ayağınızı serin ve kuru tutar. Bağcık kapaması ise ayakkabıyı rahat giyip çıkarmanızı sağlar. Yüksek topuk boyu, daha uzun görünmenize yardımcı olur. Ayakkabıyı kot etek ve basic tişörtle giyebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen ayakkabıyı uzun yıllar kullanabilirsiniz.

10. Uzun süreli kullanım ömrü sunan Afilli Spor Ayakkabı

Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Afilli Spor Ayakkabı, 3-4 cm gizli dolgu topuğa ve 3-4 cm platform topuğa sahip. Bu sayede diğer birçok ürüne kıyasla 7 ila 8 cm daha uzun görünmenize yardımcı olur. Standart kalıbı olan ürün, rahat yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Bağcıkları sayesinde ayakkabıyı ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Fileli üst kısım, ayakkabının nefes almasını sağlar. Böylece sıcak yaz aylarında ayağınızı serin ve kuru tutar. Dış tabanı yerden gelen darbeleri emerek şiddetini azaltır. Ayakkabıyı siyah tayt ve crop top tişörtle kombinleyebilirsiniz.