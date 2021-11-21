Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı (21 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
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