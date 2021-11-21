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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı (21 Kasım yurtta hava durumu)

21.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 21 Kasım verilerine göre Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kar yağışı uyarısı (21 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

21 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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