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  4. Bu da oldu: Çöp şiş şeklinde hamsi şiş! Izgarada pişirip sunuyorlar

Bu da oldu: Çöp şiş şeklinde hamsi şiş! Izgarada pişirip sunuyorlar

04.01.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta balıkçı esnafı, Karadeniz’den getirilen hamsileri çöp şiş şeklinde hazırlayıp müşterilerinin beğenisine sunuyor. Esnaf, çöp şişe dizerek hazırladığı hamsileri ızgara üzerinde pişiriyor. Hamsilerin şiş kebap gibi çöp şiş şeklinde hazırlanıp müşterilerin beğenisine sunulması dikkat çekiyor.

Bu da oldu: Çöp şiş şeklinde hamsi şiş! Izgarada pişirip sunuyorlar

Kahramanmaraş’ta balıkçı esnafının, Karadeniz’den getirilen hamsileri şiş kebap gibi çöp şiş şeklinde hazırlayıp müşterilerinin beğenisine sunması dikkat çekti. Hamsiyi şiş kebap gibi çöp şişlere dizerek ızgarada pişirdiklerini ve vatandaşların da beğendiğini ifade eden balıkçı esnafı, “Kentimizde balık tüketimi her geçen gün artıyor. Bugünlerde hamsi sezonu olduğu için hamsiye rağbet arttı." dedi.

"BALIK KENDİ YAĞI İLE PİŞİYOR VE LEZZETİ DE FARKLI OLUYOR"

Buna ek olarak esnaf, "Karadeniz bölgesinden Samsun, Trabzon ve Sinop gibi bölgelerden hamsi geliyor. Bugünkü gelen hamsimiz Samsun’dan geldi. Bu ürün yağlı olduğu için biz genellikle çöp şişe dizerek ızgara üzerinde pişiriyoruz. Balık kendi yağı ile pişiyor ve lezzeti de farklı oluyor. Özellikle kolesterolü olan insanlar, 'yağ kullanmadan pişir' diyenler çok fazla. Bu çöp şiş yöntemi daha fazla kullanıyoruz. Burada biz servis porsiyonunu 50 liradan satışa sunuyoruz. İki şiş hamsi 450 gram geliyor ve bir çöp şiş üzerinde 20 adet hamsi var" ifadelerini kullandı.

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Çöp şiş hamsi yiyenlerden bir vatandaş ise, "Balıkçı esnafımızın bu durumu keşfetmesi güzel olmuş. Çok güzel tadı var ve çöp şişe dizilip ızgarada yapılması beğeniliyor" diye konuştu.

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(İHA)

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hamsi Kahramanmaraş

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