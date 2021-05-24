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  4. Bu da oldu! Kısıtlamadan kaçmak için uçakta düğün yaptılar

Bu da oldu! Kısıtlamadan kaçmak için uçakta düğün yaptılar

24.05.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift uçakta düğün yaptı.

Bu da oldu! Kısıtlamadan kaçmak için uçakta düğün yaptılar

Koronavirüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan’da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Hindistan’a, Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

CAN KAYBI 330 BİNİ GEÇTİ

Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751’e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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