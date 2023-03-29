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'Bu dönemin adı' diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kabine' mesajı: "Yeni isimler olacak"

29.03.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken kazanma iddiasını vurgulayıp Kabine revizyonuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kabine'den 17 ismin milletvekili adayı olacağını duyuran Erdoğan, bugünkü konuşmasında "yeni isimlerden" söz ederek değişim sinyali verdi. Erdoğan ayrıca "bu dönemin adı" diyerek bir mesaj verdi.

'Bu dönemin adı' diyerek duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kabine' mesajı: "Yeni isimler olacak"

14 Mayıs'a kısa bir süre kala Cumhurbaşkan Erdoğan Kabine revizyonuyla ilgili gündem yaratacak bir mesaj verdi. Kabine'deki 17 ismin genel seçimler için milletvekili adayı olması bekleniyor. Listeler 9 Nisan'da teslim edilecek. Erdoğan, seçimi kazanmaları durumunda Kabine'de yeni isimlerin yer alacağından bahsetti.

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'YENİ İSİMLER' AÇIKLAMASI!

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

    1. dönemde ülkemize, milletimize ve partimize hizmet eden her bir arkadaşıma şükranlarımız sunuyorum. Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. 9 Nisan'da aday listesini teslim edeceğiz. 3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle yeni isimler listemizde yer alacak. Bu bir bayrak yarışıdır. Günü geldiğinde bayrağı devretmek kaçınılmazdır. Listede olsun olmasın tüm arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.

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"ŞAHLANIŞ DÖNEMİ"

Sandıkta güven tazelemiş olarak kendimiz ve evlatlarımız için Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin peşindeyiz. Yeni Türkiye'nin yarınların mutlu destanını yine birlikte yazacağız. Bu dönemin adı şahlanış dönemidir. Daha çok yolumuz var. Bunu da beraber yapacağız.

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Recep Tayyip Erdoğan

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