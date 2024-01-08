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"Bu duyguyu tarif etmek imkansız" NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk! Dikkat çeken 'Star Trek' detayı

08.01.2024 18:21 | Son Güncelleme:
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Özellikle uzay ve uzay araştırmalarında ilklere imza atmak konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1972 yılından bu yana ilk Ay misyonuna başlıyor. Hatta ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida'dan fırlatıldı! Roketin 23 Şubat Cuma günü Ay’a inmesi planlanırken, ABD bilim kurgu dizisi "Star Trek" ilgili detay da dikkat çekti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün ilklere imza atmak üzere yeni bir Ay misyonu başlattı. 1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonunu gönderen NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

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Yerel saatle 02.18 sıralarında başarıyla fırlatılan Vulcan roketini taşıyan Astrobotic Peregrine, NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) girişimi çerçevesinde Ay'a bilimsel ekipman götürecek.

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DİKKAT ÇEKEN 'STAR TREK' DETAYI!

Ekipmanlar arasında milyonlarca kişinin severek takip ettiği ABD bilim kurgu dizisi Star Trek’in (Uzay Yolu) ekibinden hatıralar da bulunuyor.

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Uzay aracı, Ay’da tur atan ilk ABD robotu olacak.

ASTROBOTIC PEREGRINE BAŞARIYLA VULCAN ROKETİNDEN AYRILDI

Vulcan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance (ULA) Sözcüsü Amanda Sterling, Peregrine Ay’a iniş aracının kendisini uzaya taşıyan Vulcan Centaur roketinden 51 dakika 6 saniyelik bir sürede başarıyla ayrıldığını duyurdu.

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"BU DUYGUYU TARİF ETMEK İMKANSIZ"

ULA CEO’su Troy Bruno ise “Çok heyecanlıyım. Bu ekiple gurur duyuyorum. Uzun yıllar süren sıkı bir çalışma oldu. Ay’a geri dönüyoruz. Ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı. Bu duyguyu tarif etmek imkansız” dedi.

Astrobotic Peregrine’nin 23 Şubat tarihinde Ay’a yumuşak iniş yapması beklenirken, bu süreye kadar eliptik bir yörüngede yolculuk yapacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA Ay (Dünya'nın uydusu)
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