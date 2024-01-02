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Bu fabrikada skandallar bitmiyor: Patrondan işçiye çirkin muameleyi kameralar yakaladı! Yemek ve servislerini de kesmişlerdi

02.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'deki galvaniz fabrikası yine akılalmaz bir skandalla daha gündemde! Daha önce kışlık kıyafet isteyen işçilerinin yemeği ile servisini kestiği öne sürülen fabrikadaki son skandal bakanlığı da harekete geçirdi. Patronun işçiye çirkin muamelesini kamera da saniye saniye görüntüledi. O anlar büyük tepki topladı.

İşçiyi yanına çağıran patronun yaptığı hareket görenleri isyan ettirdi. Daha önce müdürün "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" diyerek işçilerin yemek ve servisinin kesildiği öne sürülen fabrikaya bakanlık bu kez müfettiş de gönderdi. Fabrika hakkında soruşturma başlatıldı.

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KIYAFET İSTEYEN İŞÇİLERİN YEMEĞİYLE SERVİSİ KESİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de uzun yıllardır üretim yapan bir fabrikada, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı.

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Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

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PATRONDAN İŞÇİYE ÇİRKİN MUAMELE KAMERADA

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu S. T., işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran S.T., kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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fabrika
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