Bu hafta Türkiye'de ve dünyada öne çıkan isimler kimler? 21-28 Şubat haftası gündemde olan isimler!

Koronavirüs pandemisinde vaka sayıları çokça konuşulurken, dünyada ve Türkiye'de bu hafta da hareketli olaylar yaşanmaya devam ediyor. 21-28 Şubat haftasında spor, magazin ve politika gibi alanlardan pek çok isim gündemde yerini aldı.

BU HAFTA TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

1) TARKAN

Gerek siyasi, gerek sağlık, gerek magazinsel açıdan gündemin yoğun olduğu bu haftada şüphesiz ki öne çıkan isimlerden biri Tarkan oldu. Pandemi sürecinde konser vermekten uzak duran ve uzun süredir yeni bir şarkı çalışması da yapmamış olan Tarkan, verdiği bu uzun arayı pandemi hakkında yazdığı bir şarkı ile bozdu. Tarkan'ın şarkısı sosyal medyada oldukça ses getirirken, YouTube'da trendlerde 1 numarada yer alması da epey konuşuldu. Tarkan ve yeni şarkısının bu hafta da gündemde yer alması bekleniyor.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan ismiyle bilinen Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972 tarihinde, Ali ve Neşe Tevetoğlu çiftinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Aslen Rize, İkizdereli olan Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Alzey kasan-basında doğdu ve çocukluğunu burada geçirmiştir. Neşe Tevetoğlu okuduğu bir çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna Tarkan ismini vermiştir. Toplam 6 kardeş olan Tevetoğlu ailesi 1986 senesinde Türkiye’ye gelerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşti. Çocuk yaştan itibaren müziğe olan ilgisinden kaynaklı olarak lise eğitimi alırken aynı zamanda Karamürsel İleri Musiki Derneği’nde Sanat müziği eğitimi almaya başlamıştır.

İlerleyen senelerde Tevetoğlu ailesi İstanbul’a yerleşince müzik eğitimine Üsküdar Musiki Cemiyetinde devam etmiştir. Aynı zamanda çeşitli mekanlarda da sahne alan Tarkan, lisenin bitmesinin ardından üniversitede istediği bölümü kazanamayınca Almanya’ya dönmeye karar vermiştir. Almanya’ya gitme planları yaptığı sırada, İstanbul Plak şirketinin sahibi olan Mehmet Söğütoğlu ile tanışmıştır ve bir albüm anlaşması imzalamıştır. Tarkan’ın müzik kariyeri de bu olay sonrası başlamıştır.

Şuan 49 yaşında olan ünlü şarkıcı 29 Nisan 2016 tarihinde Pınar Dilek ile hayatını birleştirmiştir. 12 Temmuz 2018 tarihinde baba olan Tarkan’ın Liya adında bir kızı bulunmaktadır.

Tarkan, son olarak da 17 Şubat 2022 tarihinde “Geççek” adlı single ile yeni şarkısını yayınlamıştır.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve son olarak geçirdiği psikolojik rahatsızlıkla bilinen ünlü oyuncu Arda Kural, geçirdiği değişimle gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak fit bir görünüme kavuşan Kural'ın sevenleri oyuncu hakkında "Ekranlara mı dönecek?" yorumunda bulundu. Peki Arda Kural kimdir?

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural, 12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Yalova doğumludur. 41 yaşında olan Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

ARDA KURAL EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncu son olarak Nefrin isimi korku filminde rol almıştı. Şimdilerde kendini toparlamaya çalışan ismin, yakın süreçte ekranlara dönebileceği tahmin ediliyor.

ARDA KURAL NEDEN HASTALANMIŞTI?

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olan isim oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmiştir.

3) SURVİVOR SUDE BURCU

Survivor 2022'de pek çok yarışmacı gündemde olurken, bunların başında Sude Burcu yer aldı. Survivor'da adından çokça bahsettiren ve her bölüm sosyal medyada gündem olan Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri bulunmaktadır. Peki Survivor Sude Burcu kimdir?

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş olan Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocudur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak bilinen Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapmaktadır.

Sude'nin 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri bulunmaktadır. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyundadır ve ayrıca 57 kilogram ağırlığındadır.

4) ARDA GÜLER

Fenerbahçe formasıyla kariyerinde ilk defa sahaya 11'de çıkmış olan 16 yaşındaki Arda Güler oyunuyla göz doldurdu. Maç sonrası genç isim gündemde yer alan kişiler arasında yer aldı. 2-0 kazanılan Hatayspor maçının ilk yarısında yaşanan bir frikik pozisyonu sosyal medyada herkesin konuştuğu olay haline geldi. Pek çok futbolsever, genç yeteneğin önünün açık olduğunu öngörüyor. Peki Arda Güler kimdir?

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arada Güler 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 16 yaşında olan genç futbolcu, 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında futbola başlamıştır. Yeteneği ve sahadaki liderliği ile ön plana çıkmış olan Güler, Gençlerbirliği’ndeki başarılı futbolu ile 3 sene önce Fenerbahçe altyapısına katılmıştır.

10 numara pozisyonunda oynamakta olan sol ayaklı genç futbolcu, oyun stiliyle Emre Belözoğlu'na benzetilmekte.

5) YELİZ YEŞİLMEN

Televizyon ekranlarında Nörolinguistik Programlama Uzmanı Barış Muslu'nun sunduğu, Beyin Dedektifi isimli programa katılan Yeliz Yeşilmen, programda yaşamını en çok etkileyen travmasını paylaştı. Travma anlarını tekrardan yaşayan Yeliz Yeşilmen'e ekran karşısında bir terapide uygulandı.

Geçmişiyle yüzleşen ünlü isim, gözyaşları içinde yaşamına dair yıpratıcı anılarını tekrardan yaşadı. Yeşilmen'in gözyaşları içinde kalması sosyal medyada ve magazin camiasında gündem haline geldi. Peki Yeliz Yeşilmen kimdir?

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Yeliz Yeşilmen, kariyerine modellik yaparak başlamıştır. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' isimli eğlence programıyla ekranlara çıkmıştır. 2000 senesinde İlker Aksum'un başrolde yer aldığı 'Çarli İş Başında' dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atmıştır.

Ünlü isim, asıl şöhretini ise 2001'de 'Aşkım Aşkım' isimli dizide canlandırdığı 'Gözde' karakteriyle yakalamıştır. 2004 senesinde 'Hababam Sınıfı Merhaba' isimli sinema filminde 'Alev' adında biyoloji hocasını canlandırmıştır. Aynı sene 'Tat Beni' ismini verdiği ilk stüdyo albümünü piyasaya çıkarmıştır. Toplam 10 şarkıdan oluşmakta olan bu albümde 'Mavi Boncuk' parçası büyük beğeni toplamıştır. Sonrasında 'Elemtere Fiş' (2006) ve 'Fıstık Çıkı Çıkı' (2009) adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürmüştür.

