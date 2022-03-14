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Bu hastalıklara sahip olanların böbrek yetmezliği riski…

14.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek yetmezliğine neden olan birçok etken bulunuyor. Dışarıdan gelen etkenler arasında fazla tuz tüketimi ve yeterli miktarda su içmemek yer alıyor. Diyabet ve hipertansiyon hastaları kronik böbrek yetmezliğine yol açan hastalıklar arasında bulunuyor. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların %60’ı diyabet veya hipertansiyon hastası.

Bu hastalıklara sahip olanların böbrek yetmezliği riski…

Hastalıklara karşı önlem alınmaz ve tedavileri aksatılırsa başka hastalıklara yol açabiliyorlar. Kronik böbrek yetmezliğine neden olan hastalıklar arasında da diyabet ve hipertansiyon bulunuyor. Düzensiz yaşam, sağlıksız beslenmek, egzersiz yapmamak böbrek yetmezliğinin meydana gelme riskini arttırıyor. Kronik böbrek yetmezliğine neden olan hastalıkları önlemek için tuz miktarını doğru ayarlamak gerekiyor. Böbrek yetmezliği çok ciddi sorunlara neden olabiliyor.

BÖBREK YETMEZLİĞİ TÜM ORGANLARI ETKİLEYEBİLİR

Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor. Özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti.

BU HASTALIKLAR AŞIRI TUZ KULLANIMI İLE YAKINDAN İLGİLİ

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Kronik böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60’ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıraladı.

TUZ MİKTARINI YAVAŞ YAVAŞ AZALTIN

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Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine, damarlardaki basıncı arttırarak böbreklere zarar verdiğine değinen Dr. Rana Ömürova, tuz tüketimini azaltmanın önemini belirterek “Yemek pişirirken kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Satın almadan önce hazır besinlerin üzerindeki etiketi mutlaka okuyun. Daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın ya da suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin.”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
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