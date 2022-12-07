Bu kadarı da olmaz dedirtti! Gözlerine yaptırdığı dövme hüsranla sonuçlandı! Kör kalabilir

32 yaşındaki hukuk öğrencisi Anaya Peterson, göz bebeklerine canlı bir mavi dövme yaptıran ve ardından üç hafta kör kalan Avustralyalı model Amber Luke'a hayran kaldı. Luke üç hafta sonra görüşünü geri kazanmıştı. Luke'dan ilham alan ve kendi göz bebeklerine dövme yaptıran Peterson, yaşadığı sorunlar nedeniyle görüşünü tamamen kaybedebileceğini açıkladı.

KIZI DÖVME YAPTIRMASINI İSTEMEMİŞTİ

“İlk başta sadece bir gözüme dövme yaptıracaktım, çünkü kör olursam en azından diğer gözüm olur diye düşündüm. Buna bağlı kalmalıydım. Kızım dövmeyi yaptırmamı istememişti ve 'Ya kör olursan?' demişti. O buna hiç katılmıyordu.”

UZAKTAN BAKINCA YÜZ HATLARINI GÖREMİYOR

“Artık 20/20 vizyonum yok. Uzaktan bakıldığında yüz hatlarını göremiyorum” dedi. “Gözbebeklerime dövme yaptırmasaydım, bu sorunu yaşamıyor olurdum. Bugün bile gözlerimde uçuşan cisimlerle uyandım. Bu oldukça tehlikeli." Gözlerindeki dövme mürekkebini çıkaramadığı için bu sorunu her zaman yaşayacak.

BİR GÜN ŞİŞMİŞ GÖZ KAPAKLARIYLA UYANDI

Ancak üzücü dövme öyküsünün o kadar sert bir başlangıcı yoktu - Temmuz 2020'de sağ gözüne mavi dövme yaptıktan sonra aylarca hiçbir komplikasyon yaşamadı. Biraz kuruluk ve baş ağrısı çekmesine rağmen, o yılın Aralık ayında sol göz küresine mor dövme yaptırmayı seçti. Bir gün, "Mike Tyson ile beş raunt" gitmiş gibi görünen inanılmaz derecede şişmiş göz kapakları ile uyandı. Semptomlar kötüleştikçe hastaneye gitmeye karar verdi ve burada doktorlar ona üç gün boyunca damardan ilaç verdi ve sorunlu gözünden biyopsi aldı.

"BUNU BİR DAHA YAPMAYACAĞIM"

“Dürüst olmak gerekirse sadece evde televizyon izlemek istedim. Bunu kelimelere dökemiyorum bile. Hiç hoş değildi, ”diye hatırladı. “Geçmek travmatize ediciydi. Sadece 'Göz dövmesini tekrar yapmayacağım' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu kesinlikle bir daha yapmayacağım. “

Vücut modifikasyon meraklısı hastaneden "iyileşmek için" ayrıldı, ancak ilk etapta gözlerinin beyazına dövme yapma kararından pişmanlık duyuyor. “Bir nevi dışarıdan iyileştim. Sorun sadece içeride. Temelde kör olmanın eşiğindeyim” dedi. “Zamanda geriye gidebilseydim, bir siyah göz dövmesi yapardım ve onu bırakırdım."



