Bu kadarı da olmaz dedirtti! Tuvalet fırçasını temizlemek için bulduğu yol mide bulandırdı

Klozetlerin ve tuvalet fırçalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu temizliğin doğru aşamalar ile yapılması sağlığı riske atmaması önem taşıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir kadın tuvalet fırçasını bulaşık makinesinde yıkadığını anlatarak büyük tepkilerin hedefi oldu.

Tuvalet fırçasını birkaç ayda bir bulaşık makinesine koyarak temizlediğini açıkladıktan sonra internette ciddi şekilde tepkiler yarattı. Gördüğümüz belki de en tartışmalı ev temizliği tüyolarından birini ifşa eden bir kadın, tuvalet temizleyicisini bulaşıkları yıkadığı yere koyarak mantıksız olup olmadığını sormak için sosyal medya hesabı üzerinden video paylaştı.

BU YÖNTEMİNİ GÖREN ARKADAŞI ÇILGINA DÖNDÜ

Videoya "Tuvalet fırçamı birkaç ayda bir bulaşık makinesinde temizliyorum" diye başladı. "Fırçayı ve tutucuyu bulaşık makinesinde sıcak bir yıkamaya koydum ve yeni gibi çıktılar. Bu sabah bir arkadaşım kahve içmek için uğradı ve dün gece tuvalet malzemelerini koyduğumu unutarak birkaç fincan çıkarmak için bulaşık makinesini açtım. “Tamamen çıldırdı, bunun tamamen iğrenç olduğunu söyledi ve daha sonra dolaptan çıkardığım kupaları tekrar yıkadı ve kahvesini yapmama izin vermeden önce üzerlerine kaynar su döktü!!”

Arkadaşının tepkisi karşısında kafası karışan kadın, "Arkadaşım mantıksız mıydı? Bir kullanıcı, "Kılın bulaşık makinesinde erimemesine şaşırdım. Ama arkadaşınla aynı fikirdeyim. Senden bir fincan kahve kabul etmezdim" diye yazdı. Başka bir kullanıcı ise: "Bu kesinlikle iğrenç. Ne kadar hijyenik olduğu umurumda değil, sadece HAYIR." dedi.

BU DURUMU DESTEKLEYENLER DE VAR

Ancak birkaç kişi bu kadının alışılmadık temizleme yöntemini destekledi. Bir kadın, "Sorun değil. Eski partnerim de aynısını yapardı" diye başladı. "İkimiz de hayattayız. Ve hala arkadaşız. Bana istediğin zaman bir fincan çay yapabilirsin. Tüm hayatımı kendi çayımı yaparak geçiriyorum."

