"Bu kadarı da 'pes' dedirtti! İnsan yıkama makinesi geliştiriyorlar

Hepimiz stresli veya çok uzunmuş gibi gelen günler yaşıyoruz. Böyle günlerde yaşadığımız tüm stresi geride bırakıp sakinleşmek için çoğumuz duş almayı tercih ediyor. Hatta bazılarımız yıkanmanın verdiği rahatlatıcı etkiyi maksimum düzeye çıkarmak için köpükler, gül yaprakları ve kokulu mumlar da kullanıyor. Ancak tüm bunlar sizi sakinleştirmeye yetmiyorsa biraz daha sabredin. Çünkü çözüm, Japonya'daki bilim insanlarından geliyor.

'İNSAN YIKAMA MAKİNESİNDE' YÜKSEK TAZYİKLİ SU KULLANILACAK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Japonya'daki bilim insanları, vücudunuzu temizleyen bir 'insan yıkama makinesi' geliştiriyor. İnsan yıkama makinesinde kullanıcıların gözeneklerindeki kiri temizlemek için son derece ince hava kabarcıkları içeren yüksek tazyikli su kullanılacak.

Aynı zamanda kalp atış hızlarının ölçüleceği ultrasonik banyo, yapay zeka tarafından sizin için seçilmiş rahatlatıcı bir video oynatılırken vücudunuzu temizleyecek.

TARİH VERİLDİ

'Project Usoyaro' olarak adlandırılan ürünün 2024 yılına kadar tamamlanması ve ardından 2025 Osaka Expo'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Projeyle amacın, en rahatlatıcı deneyimi yaratarak bedeni olduğu kadar zihni de yıkamak olarak belirtiliyor.

İnsan yıkama makinesinin gelecekte hastanelerde, bakım evlerinde ve evlerde kullanılması hedefleniyor.

