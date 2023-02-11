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Bunca acı yaşanırken bir de depremzedeleri dolandırdılar! Pes artık... Para trafiği kontrol edilince ortaya çıktı

11.02.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye peş peşe tarifi mümkün olmayan acılar yaşıyor. Herkes kenetlenmiş deprem bölgesine yardım etmeye çalışırken dünyadan da bölgeye destek yağıyor. Bir cana ulaşmak, depremzedelerin yaralarını sarmak için herkes canla başla çalışırken bunca acının yanında bir de depremzedelerin parasını almaya çalışan dolandırıcılar ortaya çıktı. Depremzedeleri telefonla arayıp yardım gönderme bahanesiyle dolandıran 2’si kadın toplam 6 kişi operasyonla yakalandı. İşte dolandırıcının o yönteminin detayları...

Bunca acı yaşanırken bir de depremzedeleri dolandırdılar! Pes artık... Para trafiği kontrol edilince ortaya çıktı

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı deprem felaketini yaşayan bölgeden gelen haberlerde. Herkes deprem bölgesine kilitlenmiş gelecek bir güzel haberi beklerken bir yandan da gelen acı haberlere ağlıyor. Türkiye, tüm dünyanın ortak olduğu büyük bir acı yaşarken bunca acının üzerine bir de ortaya dolandırıcılar çıktı. Depremzedeyi yardım gönderme bahanesiyle arayıp 37 bin TL dolandıran dolandırıcılar, yakalandı. Depremzedenin parası ise iade edildi. İşte detaylar...

ÇOK SAYIDA İHBAR GELDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların çeşitli numaralardan aranarak dolandırıldığı yönünde çok sayıda ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler, ilk olarak bankalarla iletişime geçerek deprem bölgesindeki para trafiğini kontrol etmelerini istedi.

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PARA TRAFİĞİ KONTROL EDİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra banka görevlileri şüpheli bir para transferine rastladı ve polise bilgi verdi. Gaziantep’te yaşayan depremzede N.A.’nın hesabından İstanbul’da yaşayan bir başka kişinin hesabına 37 bin TL gönderildiğinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Kamera kayıttaydı! Ortaya çıkan video... Kamera kayıttaydı! Ortaya çıkan video...

YARDIM YALANIYLA DEPREMZEDENİN 37 BİN TL'Sİ DOLANDIRILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı ekip kurarak yoğun ve titiz bir çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu, geçtiğimiz perşembe günü kendisini GSM operatörü temsilcisi olarak tanıtan bir kişinin, depremzede N.A.’yı arayarak yardımda bulunacağını söylediği ve N.A.’dan kart bilgilerini istedikten sonra hesaba ulaşıp 37 bin TL’sini dolandırdığı ortaya çıktı.

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LÜKS VİLLAYA OPERASYON! YAKALANDILAR

Ekipler, dolandırıcının banka hesabı üzerinden adres bilgilerine ulaştı ve Beykoz’daki lüks bir villaya operasyon düzenledi. Y.E., B.K., T.B., H.Y., E.A. ve T.Y. isimli şüpheliler bu adreste kıskıvrak yakalandı.

DEPREM BÖLGESİNDEN ON BİNLERCE İLETİŞİM BİLGİSİ

Şüphelilerin kullandıkları bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, deprem bölgesinde yaşayan kişilere ait on binlerce iletişim bilgisinin bulunduğu görüldü. Villadaki çok sayıda telefon, bilgisayar, GSM hattı ve bir adet tabancaya el konuldu.

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DEPREMZEDENİN 37 BİN TL'Sİ İADE EDİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin N.A.’dan dolandırdıkları 37 bin TL de sahibine iade edildi. İkisi kadın toplam 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Deprem bölgesindeki vatandaşları arayarak dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, dolandırıcılar başka depremzedelere ulaşmadan adalete teslim edilmiş oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem dolandırıcılık İstanbul Kahramanmaraş dolandırıcı

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